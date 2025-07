O zagueiro Zé Ivaldo perdeu espaço no Santos e não deve permanecer no clube. O defensor, que treina em um horário diferente do elenco principal, ficou fora dos últimos três jogos por decisão do departamento de futebol, que busca evitar o cumprimento da cláusula de participação em 60% das partidas, o que obrigaria o clube a comprá-lo em definitivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zé Ivaldo começou a temporada como titular, mas perdeu espaço ao longo do ano e viu João Basso assumir a posição na defesa. O Santos, inclusive, já comunicou ao Cruzeiro que não pretende mais utilizar o jogador e aceita liberá-lo antes do fim do empréstimo.

Com a camisa do Santos, Zé Ivaldo disputou 26 jogos, sendo 24 como titular. Marcou 1 gol, teve média de 1,2 desarmes, 0,8 interceptações, 4,4 cortes, 0,4 dribles sofridos, 60% de eficiência nos duelos, 1,2 faltas cometidas e 0,4 cartões amarelos por jogo. Sua nota média no Sofascore foi 6.86.

continua após a publicidade

Pelo Cruzeiro, Zé Ivaldo somou 83 partidas, 78 delas como titular. No período, anotou 5 gols, contribuiu com 3 assistências e registrou média de 1,4 desarmes, 1 interceptação, 2,5 cortes e 0,7 dribles sofridos por jogo. Teve 55% de aproveitamento nos duelos, cometeu 1,3 faltas por partida e acumulou 30 cartões amarelos — média de 0,4 por jogo.

Santos no mercado

Em paralelo, o Santos segue ativo no mercado em busca de reforços. Até o momento, o clube já contratou o lateral Mayke, o volante Willian Arão e o atacante Gustavo Caballero. Atualmente, o Peixe avalia opções e mantém interesse na contratação de um zagueiro.

continua após a publicidade

Zé Ivaldo marcou um gol pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Carreira de Zé Ivaldo

Nascido em Maceió, Alagoas, Zé Ivaldo iniciou a carreira nas categorias de base do CRB, em 2014, e, no ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional e permaneceu no clube de Curitiba por oito temporadas, com passagens por empréstimo por Vitória, em 2019, e Cruzeiro, em 2022.

Pelo Furacão, o zagueiro conquistou quatro títulos do Campeonato Paranaense e duas edições da Conmebol Sul-Americana. Após deixar boa impressão durante o período de empréstimo, Zé Ivaldo foi adquirido em definitivo pelo Cruzeiro em 2024.