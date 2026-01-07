Agenda do Santos no Paulistão: clássicos, datas, horários e onde assistir

O Santos entra em campo neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos para a partida já estão esgotados.

O Peixe não conquista a competição há quase dez anos e, desta vez, contará com o atacante Neymar desde as primeiras rodadas do Estadual. O camisa 10 passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro do ano passado e deve ficar fora dos gramados por cerca de um mês para se recuperar. Assim, a expectativa é de que ele retorne diante do Corinthians, no dia 22 de janeiro, também na Vila Belmiro.

Por outro lado, quem deve fazer sua reestreia com a camisa do Alvinegro Praiano é o atacante Gabigol, que retorna ao clube do coração após oito anos para iniciar sua terceira passagem pelo Santos.

O Alvinegro Praiano busca, neste ano, o 23º título do Campeonato Paulista, troféu que não conquista desde 2016, quando a equipe era comandada por Dorival Júnior e contava no elenco com nomes como Vanderlei, Renato, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, David Braz, Victor Ferraz, Gustavo Henrique e o próprio Gabriel Barbosa.

O primeiro clássico será contra o Palmeiras, no dia 14 de janeiro, na Arena Barueri. Na sequência, o Santos enfrenta o Corinthians em casa, no dia 22 de janeiro, e visita o São Paulo no Morumbis, no dia 31 de janeiro.

Agenda Campeonato Paulista:

10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

Confira regulamento do Paulistão 2026

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.