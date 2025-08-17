Atitude de Neymar após derrota do Santos repercute na imprensa internacional
Peixe foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Com Neymar em campo, o Santos foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco neste domingo, e se afundou ainda mais no Brasileirão. A imponente derrota sofrida em pleno Morumbis terminou com um copioso choro do camisa 10 após o apito final, sendo consolado pelo técnico cruz-maltino Fernando Diniz.,
A cena envolvendo o astro atravessou rapidamente as fronteiras do Brasil. O jornal espanhol "As" comparou o jogo feito pelo craque com a atuação positiva de Philippe Coutinho - ambos foram companheiros de Seleção Brasileira -, que anotou dois gols no triunfo.
- Coutinho saiu vitorioso neste duelo contra o velho amigo Neymar, com uma atuação brilhante que contrastou com a impotência do líder diante do poder ofensivo do Vasco da Gama. O ex- jogador
do Barcelona acabou em lágrimas após a goleada histórica. Esta é a pior derrota que ele sofreu desde o início da carreira. A torcida alvinegra acabou gritando "Vergonha!" para a má imagem de seus jogadores - afirmou o periódico.
Já o diário argentino "Olé", menos contundente, destacou que o confronto marcou a pior derrota da carreira de Neymar. O atleta tinha como pior marca duas goleadas por 4 a 0: pelo Santos, frente ao Barcelona, na decisão do Mundial de Clubes de 2011; e pelo próprio Barça, diante do PSG, na ida das oitavas de final da Champions de 2016/17 - na volta, o brasileiro conduziu os catalães à histórica "remontada" por 6 a 1.
- Para Neymar, foi também a derrota mais pesada de sua carreira. O recorde anterior era a goleada do PSG por 4 a 0 sobre o Barcelona em Paris, com Messi e Suárez, na Liga dos Campeões de 2016/17, embora os catalães tenham virado a partida de volta com uma vitória esmagadora por 6 a 1. Neymar não foi o único a sofrer neste domingo. Ele também sofreu com a reação da torcida, que se revoltou nas arquibancadas diante do ataque implacável do Vasco ao Santos. Ao final da partida, sentiu a angústia e caiu no choro - apontou o jornal.
Após se acalmar nos vestiários, o capitão santista compareceu à zona mista para conversar com a imprensa presente no local e deixou um recado claro aos companheiros de elenco, em vias do próximo compromisso pelo Brasileirão.
- Tem que explicar nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar para sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos hoje dentro de campo, acho que não precisa nem se apresentar quarta-feira - disparou o craque.
O Santos volta a campo no domingo (24), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa apenas a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos, dois acima do Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.
