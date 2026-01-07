Estadual mais acirrado do país, o Campeonato Paulista terá uma edição repleta de jogadores de alto nível e de destaque no mercado da bola. Atual campeão, o Corinthians tem como referência nomes como Memphis Depay e Yuri Alberto, enquanto o Palmeiras, tem Vitor Roque e Andreas Pereira como algumas das estrelas do elenco, além de craques como Neymar, Gabigol e Lucas Moura. Mas nem todos estão na lista.

A dupla Corinthians e Palmeiras domina a lista dos jogadores mais caros, com destaque para o alviverde, time que domina o ranking dos 15 primeiros colocados. O Lance! destaca quais são os atletas mais valiosos da competição e quais são os atuais valores de mercado de cada um deles. Além dos finalistas de 2024, apenas o Santos e o Red Bull Bragantino aparecem com atletas entre os 15 primeiros na lista. O São Paulo, considerado um dos quatro grandes do estado, não tem nomes no ranking, mesmo com jogadores de peso no elenco, como Lucas Moura e Calleri.

Outros dois nomes que ficam fora do recorte são Neymar e Gabigol, recém anunciado pelo Santos para a temporada 2026. O camisa 10 do Peixe é apenas o 17º colocado, cotado em 10 milhões de euros (R$ 63,1 milhões), enquanto o novo camisa 9 é apontado em 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões). Os valores são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.

Do lado corinthiano, Memphis não está entre os primeiros e lista e também fica de fora. O holandês, apesar de ser um dos principais nomes do elenco de Dorival Jr, é cotado em oito milhões de euros (R$ 50 milhões), mesmo valor do jovem atacante Gui Negão, revelado na base do Timão.

No total, o Palmeiras tem dez jogadores na lista, contra três do Corinthians, um do Santos e um do RB Bragantino. No alviverde, oito atletas são do setor ofensivo do elenco comandado por Abel Ferreira, mas há a presença de dois laterais, Piquerez e Giay.

O alviverde soma 154 milhões de euros (R$ 971 milhões) com os dez atletas presentes na lista. O Corinthians aparece na segunda posição com um somatório de 48 milhões de euros (R$ 302 milhões) referente aos seus jogadores no ranking. O Santos, representado por Gabriel Brazão, acumula 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) , e o RB Bragantino aparece na lista com o meia Jhon Jhon, com o mesmo valor.

O líder da lista é o atacante Vitor Roque, que tem uma vantagem considerável para Yuri Alberto, segundo colocado. O atacante do Palmeiras é avaliado em 35 milhões de euros atualmente (R$ 220 milhões), enquanto o camisa 9 corinthiano é cotado em 22 milhões de euros (R$ 130 milhões). O top cinco fica completo com Flaco López, Andreas Pereira e a dupla Breno Bidon e Piquerez, empatados.

Yuri Alberto está dentro do top 15, mas Memphis Depay fica de fora. (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Jogadores mais caros do Paulistão

1 . Vitor Roque - 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) 2 . Yuri Alberto - 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) 3 . Flaco López - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) 4 . Andreas Pereira - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) 5 . Breno Bidon - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões) 6 . Piquerez - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões) 7 . Facundo Torres - 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) 8 . Rodrigo Garro - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) 9 . Paulinho - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) 10 . Maurício - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) 11 . Gabriel Brazão - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) 12 . Aníbal Moreno - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) 13 . Ramón Sosa - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) 14 . Giay - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) 15 . Jhon Jhon - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões)

Times com atletas mais caros do Paulistão

Palmeiras - 8 atletas | 154 milhões de euros (R$ 971 milhões)

Corinthians - 3 atletas | 48 milhões de euros (R$ 302 milhões)

Santos - 1 atleta | 11 milhões de euros (R$ 69 milhões)

Red Bull Bragantino | 11 milhões de euros (R$ 69 milhões)

*valores referentes aos jogadores dentro do top 15 mais caros do Paulistão 2026