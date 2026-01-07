Santos vence União Cacoalense e garante vaga antecipada na segunda fase da Copinha
Mateus Xavier marca os gols da vitória e se isola na artilharia da competição
O Santos venceu a União Cacoalense, de Rondônia, por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), pela segunda rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em São Carlos (SP). O primeiro gol foi marcado no fim primeiro tempo por Mateus Xavier, que é o artilheiro isolado da competição. O atacante ampliou aos 22 do segundo tempo. O time adversário chegou a empatar a partida na cobrança de pênalti de Ji-Paraná.
O técnico Vinícius Marques promoveu mudanças na equipe em relação ao primeiro jogo, quando os Meninos da Vila venceram o Real Brasília por 3 a 0, com dois gols de Mateus Xavier e um de Pedro Assis.
O comandante santista explicou que alterou o time em razão do baixo rendimento apresentado no segundo tempo da estreia e promoveu as entradas de João Alencar, Rafael Gonzaga, Lucas Yan e Nadson nas vagas de Contreras, Vini Lira, Bernardo e Enzo Boer.
O lateral-esquerdo Vinícius Lira deixou a concentração na noite da última terça-feira (6), a pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Santos entende que a prioridade é o Campeonato Estadual e, em comum acordo entre a comissão técnica do Sub-20 e Vojvoda, ficou definido que os atletas da base estarão à disposição sempre que forem convocados.
Lira foi chamado porque o Peixe não deve mais contar com o lateral-esquerdo Souza, que será negociado com o Tottenham, da Inglaterra.
Como foi o jogo?
O Santos encontrou dificuldades para sair para o jogo no primeiro tempo, apesar das movimentações de Nadson e JP Chermont. O primeiro gol saiu apenas aos 36 minutos, com Mateus Xavier.
A partida se manteve equilibrada, embora as principais ações ofensivas tenham sido do Peixe. Aos 11 minutos, Nadson aproveitou um erro na saída de bola do adversário, dominou e finalizou de direita. O chute saiu forte, mas por cima do gol.
Aos 21 minutos, Lucas Yan recebeu da zaga santista na intermediária de ataque e arriscou de longa distância, porém exagerou na força e a bola passou por cima do travessão. Após a parada técnica, o Peixe seguiu pressionando. Nadson cobrou escanteio na cabeça de JP Chermont, posicionado na primeira trave, mas o lateral cabeceou para fora.
O Santos voltou a levar perigo aos 31 minutos, quando Mateus Xavier arriscou de fora da área e a bola saiu pelo lado esquerdo do goleiro adversário. Na sequência, Pepê Firmino tentou o cruzamento para Nadson, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Aos 36 minutos, os Meninos da Vila abriram o placar com Mateus Xavier. Após cobrança de escanteio, a bola bateu no zagueiro da União Cacoalense e sobrou para o atacante, que finalizou de voleio para vencer o goleiro.
O Peixe ainda poderia ter ampliado com Lucas Yan, que acertou a trave, e Rafael Freitas, que finalizou por cima do gol.
Na segunda etapa, Kenay e Profeta entraram nas vagas de Gustavo Henrique e Pepê Firmino no intervalo.
A União Cacoalense foi quem levou perigo primeiro, aos três minutos, quando Gutinho recebeu livre no meio de campo e arriscou um chute de muito longe. A bola saiu à direita do gol. O Santos respondeu com Nadson, que ficou com a bola após pressão na zaga, mas finalizou por cima do gol. Aos oito minutos, Mateus Xavier tentou a finalização com a perna esquerda após cruzamento de JP Chermont.
Aos 14 minutos, a Cacoalense teve um pênalti marcado após chute de Coutinho, com Lucas Yan colocando a mão na bola. Ji-Paraná cobrou forte no ângulo esquerdo e empatou a partida.
O Peixe promoveu novas alterações, com as entradas de Bernardo e Pedro Assis nas vagas de Lucas Yan e Rafael Freitas.
Aos 20 minutos, Nadson tentou encontrar Rafael Gonzaga na área, mas o lateral não alcançou a bola. Aos 26, o Santos virou o jogo com o artilheiro da Copinha, Mateus Xavier. JP Chermont cruzou na medida para o atacante cabecear no canto esquerdo do goleiro João Pedro, que ainda tocou na bola.
Aos 30 minutos, Nadson deixou o gramado amarelado para a entrada de Felipe Laurindo. No primeiro lance em campo, o atacante driblou o marcador, mas, no momento da finalização, o zagueiro conseguiu o corte. Já na reta final, JP Chermont deixou o campo para a entrada de Follmer.
Com mais qualidade e controle de jogo no segundo tempo, o Santos apenas administrou a vantagem até o apito final. O Peixe encerra a primeira fase da competição diante do São Carlense, de São Carlos (SP), no próximo sábado (10), às 10h (de Brasília), já classificado para o mata-mata.
Escalação:
SANTOS (Técnico: Vinícius Marques)
Rodrigo Falcão; JP Chermont (Follmer), João Ananias, João Alencar e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique (Kenay), Pepê Fermino (Profeta), Lucas Yan (Pedro Assis), Nadson (Felipe Laurindo); Rafael Freitas (Bernardo) e Mateus Xavier.
UNIÃO CACOALENSE (Técnico: Pedrinho)
João Pedro, André, Coutinho, Xisto, Nicolas, João Vitor, Ji-Paraná, Kaye (Rafael Reis), Gutinho, Laerte Jr. (Luiz Felipe) e Marquinhos (Gledson).
Ficha Técnica:
🏆SANTOS 2 X 1 UNIÃO CACOALENSE - 2ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 16
📍Estádio: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Vinicius Nunes Lima dos Santos
🚩Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Ademilson Lopes da Silva Filho
📟 4º árbitro: Jeferson Silvestrini
🟨 Cartão Amarelo: Nadson (Santos)
🥅 Gols: Mateus Xavier (36'/1ºT e 22'/2ºT) e Ji-Paraná (16'/2ºT)
👭Público:
Agenda:
3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos
