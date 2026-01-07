O Atlético-MG demonstrou interesse na contratação de Victor Hugo, jogador do Flamengo cedido ao Santos por empréstimo até o meio deste ano. Cria da base rubro-negra, o jovem de 21 anos tem vínculo com o clube carioca até o fim de 2027.

A informação do negócio foi divulgada inicialmente pelo portal "Ge". Segundo a apuração do Lance!, o Galo ainda não formalizou proposta ao Mais Querido pelo jogador, mas sinalizou a intenção de contratá-lo em definitivo.

O meio-campista trabalhou com o técnico Jorge Sampaoli, que comandou o Flamengo em 2023. Victor Hugo era visto como uma promessa pelo argentino e teve o melhor momento com a camisa rubro-negra sob o comando do treinador atleticano. Além disso, ex-Fla e atual gerente de base do Atlético, Luiz Carlos Azevedo foi quem levou o jogador ao clube carioca.

Victor Hugo retornou de empréstimo ao Göztepe, da Turquia, no meio do ano passado, mas não teve espaço com Filipe Luís. Apesar de ter entrado em campo em uma partida, logo foi emprestado ao Santos, que tem preferência pela compra em definitivo.

