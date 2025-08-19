O ex-jogador Edu Dracena, que fez história com a camisa do Santos, criticou duramente a atuação do time diante do Vasco, na goleada por 6 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, partida que resultou na demissão do técnico Cleber Xavier.

Dracena apontou que a equipe não apresentou evolução mesmo com 40 dias de preparação durante a parada para o Mundial de Clubes e classificou a atuação diante de alguns adversários como “um vexame”.

— Cartilha está sendo igual foi com o Rueda, quando caiu. Trouxe um auxiliar, depois não conseguiu um treinador, foi e caiu. Eu espero, de coração, que o Santos, a partir desse momento, mude o comportamento de todos. Não foi só o Cleber Xavier que foi culpado. O time ficou 40 dias treinando na parada para o Mundial de Clubes. Teve tempo para treinar... e você não vê evolução. Ganhou do Juventude, mas não fosse o Juventude... Cruzeiro a mesma coisa. O Santos merece um treinador — disse Dracena durante o “Jogo Aberto”.

Dracena também questionou a postura da diretoria, afirmando que Marcelo Teixeira não tem conseguido respostas satisfatórias em momentos decisivos.

— O Santos tem um time bom, mas é mal treinado. Zé Rafael, Mayke, Neymar, Barreal, tem um bom goleiro... aí você tem atitude como ontem... foi um vexame. Os jogadores precisam de um chacoalhão. O Marcelo Teixeira, tenho uma estima grande por ele, mas não dá. Perder do Flamengo e Cruzeiro, entre aspas, levar quatro, cinco ou seis, é um elenco melhor. Agora para o Vasco, concorrente direito seu no rebaixamento, é inadmissível — finalizou.

Ex-jogador do Santos, Edu Dracena conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Paulista como capitão da equipe, além de ter atuado como gerente de futebol do clube.

Santos x Vasco

O Santos sofreu uma goleada histórica diante do Vasco no Morumbis. O placar começou aos 18 minutos, quando Lucas Piton abriu para os cariocas, após jogada de Nuno Moreira. No segundo tempo, o Vasco ampliou rapidamente: Philippe Coutinho marcou dois gols, Rayan fez o terceiro, Tchê Tchê o quarto, e David fechou a conta no sexto gol. O Santos chegou a descontar com Guilherme, mas o lance foi anulado por impedimento.

Ao término do jogo, Cléber Xavier foi demitido do cargo, e o Santos passa a buscar um novo técnico.