Torcida do Santos invade CT após derrota por 6 a 0 contra o Vasco
Peixe sofreu goleada no fim de semana e se aproximou da zona de rebaixamento
- Matéria
- Mais Notícias
Membros de Torcida Organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira (19). O caso aconteceu após a reapresentação da equipe que foi goleada pelo Vasco da Gama por 6 a 0.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Temendo os protestos, a diretoria santista já havia garantido segurança reforçada. Torcedores entoaram cânticos de ordem e protestos contra o elenco.
“Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!”
“Elenco de finados”
Matéria em atualização
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias