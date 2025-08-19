Torcida do Santos invade CT após derrota por 6 a 0 contra o Vasco

Membros de Torcida Organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira (19). O caso aconteceu após a reapresentação da equipe que foi goleada pelo Vasco da Gama por 6 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Temendo os protestos, a diretoria santista já havia garantido segurança reforçada. Torcedores entoaram cânticos de ordem e protestos contra o elenco.

“Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!”

“Elenco de finados”

Matéria em atualização