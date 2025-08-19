menu hamburguer
Santos

Torcida do Santos invade CT após derrota por 6 a 0 contra o Vasco

Peixe sofreu goleada no fim de semana e se aproximou da zona de rebaixamento

Torcida do Santos invade CT em protesto após goleada. (Reprodução)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
15:30
Membros de Torcida Organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira (19). O caso aconteceu após a reapresentação da equipe que foi goleada pelo Vasco da Gama por 6 a 0.

Temendo os protestos, a diretoria santista já havia garantido segurança reforçada. Torcedores entoaram cânticos de ordem e protestos contra o elenco.

“Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!”

“Elenco de finados”

Matéria em atualização

