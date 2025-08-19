Sem técnico desde domingo (17), quando demitiu Cleber Xavier após a goleada sofrida diante do Vasco, o Santos está no mercado em busca de um novo comandante. E, como em outras ocasiões, o nome de Jorge Sampaoli voltou a ganhar força no clube, principalmente pela memória afetiva que o torcedor santista guarda do trabalho realizado em 2019.

Naquela temporada, sob o comando do treinador argentino, o Santos disputou 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, alcançando um aproveitamento de 62,4%. A equipe marcou 102 gols e sofreu 55, números que refletem o estilo ofensivo de Sampaoli, principal fator que conquistou a torcida alvinegra.

De forma recorrente, os comentários giram em torno de que após a passagem pela Vila Belmiro o técnico não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho. No entanto, analisando os números de suas experiências seguintes em Atlético Mineiro, Olympique de Marseille, Sevilla, Flamengo e Rennes, o Lance! reuniu todos os dados para compreender melhor o rendimento do argentino.

Atlético Mineiro

No comando do Atlético Mineiro, Sampaoli disputou 39 partidas, conquistando 22 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, o que representa um aproveitamento de 63%. A equipe marcou 68 gols e sofreu 43, mostrando um desempenho ofensivo consistente sob o comando do treinador argentino. O Galo foi campeão mineiro o técnico.

Olympique de Marseille

Durante sua passagem pelo Olympique de Marseille, Sampaoli esteve à frente em 67 jogos, com 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, alcançando 62% de aproveitamento. Sob sua direção, o time marcou 113 gols e teve 73 gols sofridos, refletindo um estilo de jogo agressivo e de forte presença ofensiva.

Sevilla

No Sevilla, o técnico argentino disputou 30 partidas, com 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, atingindo 47% de aproveitamento. A equipe balançou as redes 41 vezes e sofreu 38 gols, em uma campanha marcada por altos e baixos.

Flamengo

À frente do Flamengo, Sampaoli comandou 39 jogos, somando 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com aproveitamento de 61%. O ataque marcou 63 gols, enquanto a defesa sofreu 41, evidenciando equilíbrio entre ofensividade e solidez defensiva.

Stade Rennais

No Stade Rennais, o argentino teve uma experiência mais complicada, com apenas 3 vitórias em 10 partidas, além de 7 derrotas, o que gerou um aproveitamento de 30%. A equipe marcou 17 gols e sofreu 14, mostrando dificuldades em manter regularidade e resultado.

Média de vitórias

Somando todos os trabalhos pós-Santos, Sampaoli disputou 185 jogos, conquistando 93 vitórias, o que equivale a aproximadamente 50,3% de aproveitamento em vitórias. O número evidencia que, apesar de altos e baixos em diferentes clubes, o treinador mantém uma média positiva e competitiva após deixar o clube, isso analisando os números frios.

Negociação com o Santos

Enquanto Cléber Xavier enfrentava pressão no cargo, a diretoria do Santos chegou a abrir conversas com Jorge Sampaoli, treinador que conduziu o clube ao vice-campeonato brasileiro em 2019. O argentino, porém, apresentou uma série de exigências que não tiveram respaldo interno, o que acabou esfriando as tratativas. A vitória sobre o Cruzeiro, fora de casa, garantiu uma sobrevida ao técnico.

Em meio à crise, o Santos repensa sua estratégia e avalia a possibilidade de atender às exigências feitas por Jorge Sampaoli na tentativa de recolocar a temporada nos trilhos. O treinador argentino, em entrevista ao jornalista César Luis Merlo, declarou abertamente o interesse em voltar a comandar a equipe da Vila Belmiro.

— É um orgulho que o clube me busque e para um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi um esforço com os reforços para a diretoria, a fim de consolidar um bom projeto esportivo — afirmou.