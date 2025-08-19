O Santos encaminhou o nome do lateral Hayner ao departamento jurídico do clube, que deve avaliar e tomar as medidas cabíveis após o episódio ocorrido no domingo (17), depois da derrota por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Emprestado ao CRB, da Série B, mas ainda com vínculo com o Santos, Hayner publicou uma foto que irritou torcedores do Peixe. O jogador exaltou o atacante David, autor do segundo gol vascaíno.

— Isso é DVD! A felicidade de vocês é a minha — escreveu o lateral, em postagem que mostrava o placar da partida na televisão.

O Santos estuda a rescisão contratual do atleta e discute internamente os próximos passos com seu departamento jurídico. A conduta de Hayner foi considerada “desrespeitosa” pela diretoria, já que o jogador segue sob contrato com o clube.

continua após a publicidade

Procurada pelo LANCE!, a assessoria do lateral preferiu não se manifestar. Após a repercussão negativa nas redes sociais, Hayner trancou sua conta no Instagram.

Hayner vestiu a camisa do Santos por 38 jogos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira de Hayner

Hayner foi contratado pelo Santos em janeiro de 2023 para a disputa da Série B e do Campeonato Paulista, torneio em que chegou a ser eleito o melhor lateral. As boas atuações, no entanto, não se repetiram, e o jogador passou a conviver com críticas.

continua após a publicidade

Na atual temporada, após três partidas, foi emprestado ao CRB, onde já disputou 17 jogos. O atleta também acumula passagens por Coritiba, Atlético-GO e Sport, além de experiências no futebol europeu, em Portugal e na Ucrânia.