Atacante colombiano chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

O atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, desembarcou, nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador, contratado ao Bournemouth, da Inglaterra, seguiu para a Toca da Raposa 2, na companhia do empresário Simone Rondanini, que estava no Rio de Janeiro, onde acertou a contratação do atacante colombiano Andrés Gomez pelo Vasco.

Sinisterra será a primeira contratação do Cruzeiro neste janela de transferência, que se encerra em 2 de setembro. O atacante é destro e atua, preferencialmente, pelo lado esquerdo do campo. A imposição física, o duelo de um contra um e a finalização de média distância são as principais características do colombiano, que atenderia às necessidades desejadas pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o elenco.

Sinisterra será a primeira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferência (Foto: Pieter Stam de Jonge/AFP)

Luis Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, clube pelo qual jogou até 2018, quando foi vendido por 2 milhões de euros ao Feyenoord-HOL. Após quatro temporadas, o atacante colombiano se tornou a maior venda do clube holandês em julho de 2022, negociado por 25 milhões de euros para o Leeds, da Inglaterra. Pelo Feyenoord, Sinisterra jogou 113 vezes, marcou 35 gols e deu 22 assistências.

Reforço do Cruzeiro, atacante Sinisterra se destacou no futebol inglês

No Leeds, foram 26 jogos e oito gols marcados. Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado ao Bournemouth, também da Inglaterra, e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo por 20 milhões de libras (R$ 146 milhões na cotação atual). Com a camisa do Bournemouth, o colombiano disputou 37 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Pela Seleção Colombiana, Sinisterra disputou 18 jogos e marcou cinco gols. A última partida foi em 15 de outubro de 2024, quando atuou por 14 minutos, marcou gol e deu assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.