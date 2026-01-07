menu hamburguer
Santos é o clube que mais cresceu nas redes sociais no mundo em 2025

Peixe teve aumento proporcional de destaque superior ao de gigantes europeus

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
15:14
Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Léo Piva/ Santos FC)
A contratação de Neymar pode explicar o crescimento fora da curva do Santos nas redes sociais
Embora o 2025 do Santos tenha sido um ano de quase nada a comemorar dentro de campo, fora dele o sucesso foi inegável. E a prova disso está no relatório divulgado pela plataforma especializada Football Benchmark, que apontou o Peixe como o clube que mais cresceu nas redes sociais na temporada passada.

Os dados se referem à análise proporcional entre 13 de dezembro de 2024 e 13 de dezembro de 2025. O Alvinegro Praiano ganhou 12,4 milhões de seguidores no período, o que significa um crescimento de 356% - em números absolutos, o Santos é o décimo colocado, ficando atrás apenas de clubes europeus. Mas o que pode explicar o sucesso santista nas redes num ano tão pouco expressivo? Neymar.

Foi o ano de retorno do midiático atacante à Vila Belmiro. Grande nome do futebol brasileiro das últimas décadas, ele pode ter impulsionado diretamente o crescimento do clube nas redes. Somente no Instagram, o camisa 10 possui 232 milhões de seguidores. O clube soma 7,9 milhões.

Na análise, foram consideradas as contas oficiais dos clubes no Facebook, no já citado Instagram, no TikTok, no X, no Youtube e no Weibo.

Outro clube que teve crescimento proporcional discrepante dos demais foi o Newcastle: a equipe inglesa teve 183% de crescimento no período.

Veja os clubes e seus crescimentos nas redes sociais

  1. Barcelona: 52,2 milhões (39%)
  2. Real Madrid: 43,1 milhões (25%)
  3. Liverpool: 27,9 milhões (60%)
  4. Manchester City: 21,4 milhões (39%)
  5. Paris Saint-Germain: 19,9 milhões (32%)
  6. Atlético de Madrid: 16,4 milhões (71%)
  7. Manchester United: 14,4 milhões (19%)
  8. Chelsea: 13,2 milhões (26%)
  9. Arsenal: 12,7 milhões (33%)
  10. Santos: 12,4 milhões (356%)

Neymar renova

Santos oficializou a renovação de contrato com o atacante Neymar. O vínculo, acertado ainda em dezembro, foi assinado na última terça-feira (6) e terá validade até o fim deste ano.

Santos fica no empate por 1 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio. (Foto: Luiz Erbes/ Agif/Gazeta Press)
Santos é o clube que mais cresceu nas redes sociais no mundo em 2025

