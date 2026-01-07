Santos é o clube que mais cresceu nas redes sociais no mundo em 2025
Peixe teve aumento proporcional de destaque superior ao de gigantes europeus
Embora o 2025 do Santos tenha sido um ano de quase nada a comemorar dentro de campo, fora dele o sucesso foi inegável. E a prova disso está no relatório divulgado pela plataforma especializada Football Benchmark, que apontou o Peixe como o clube que mais cresceu nas redes sociais na temporada passada.
Os dados se referem à análise proporcional entre 13 de dezembro de 2024 e 13 de dezembro de 2025. O Alvinegro Praiano ganhou 12,4 milhões de seguidores no período, o que significa um crescimento de 356% - em números absolutos, o Santos é o décimo colocado, ficando atrás apenas de clubes europeus. Mas o que pode explicar o sucesso santista nas redes num ano tão pouco expressivo? Neymar.
Foi o ano de retorno do midiático atacante à Vila Belmiro. Grande nome do futebol brasileiro das últimas décadas, ele pode ter impulsionado diretamente o crescimento do clube nas redes. Somente no Instagram, o camisa 10 possui 232 milhões de seguidores. O clube soma 7,9 milhões.
Na análise, foram consideradas as contas oficiais dos clubes no Facebook, no já citado Instagram, no TikTok, no X, no Youtube e no Weibo.
Outro clube que teve crescimento proporcional discrepante dos demais foi o Newcastle: a equipe inglesa teve 183% de crescimento no período.
Veja os clubes e seus crescimentos nas redes sociais
- Barcelona: 52,2 milhões (39%)
- Real Madrid: 43,1 milhões (25%)
- Liverpool: 27,9 milhões (60%)
- Manchester City: 21,4 milhões (39%)
- Paris Saint-Germain: 19,9 milhões (32%)
- Atlético de Madrid: 16,4 milhões (71%)
- Manchester United: 14,4 milhões (19%)
- Chelsea: 13,2 milhões (26%)
- Arsenal: 12,7 milhões (33%)
- Santos: 12,4 milhões (356%)
Neymar renova
O Santos oficializou a renovação de contrato com o atacante Neymar. O vínculo, acertado ainda em dezembro, foi assinado na última terça-feira (6) e terá validade até o fim deste ano.
