Embora o 2025 do Santos tenha sido um ano de quase nada a comemorar dentro de campo, fora dele o sucesso foi inegável. E a prova disso está no relatório divulgado pela plataforma especializada Football Benchmark, que apontou o Peixe como o clube que mais cresceu nas redes sociais na temporada passada.

Os dados se referem à análise proporcional entre 13 de dezembro de 2024 e 13 de dezembro de 2025. O Alvinegro Praiano ganhou 12,4 milhões de seguidores no período, o que significa um crescimento de 356% - em números absolutos, o Santos é o décimo colocado, ficando atrás apenas de clubes europeus. Mas o que pode explicar o sucesso santista nas redes num ano tão pouco expressivo? Neymar.

Foi o ano de retorno do midiático atacante à Vila Belmiro. Grande nome do futebol brasileiro das últimas décadas, ele pode ter impulsionado diretamente o crescimento do clube nas redes. Somente no Instagram, o camisa 10 possui 232 milhões de seguidores. O clube soma 7,9 milhões.

Na análise, foram consideradas as contas oficiais dos clubes no Facebook, no já citado Instagram, no TikTok, no X, no Youtube e no Weibo.

Outro clube que teve crescimento proporcional discrepante dos demais foi o Newcastle: a equipe inglesa teve 183% de crescimento no período.

Veja os clubes e seus crescimentos nas redes sociais

Barcelona: 52,2 milhões (39%) Real Madrid: 43,1 milhões (25%) Liverpool: 27,9 milhões (60%) Manchester City: 21,4 milhões (39%) Paris Saint-Germain: 19,9 milhões (32%) Atlético de Madrid: 16,4 milhões (71%) Manchester United: 14,4 milhões (19%) Chelsea: 13,2 milhões (26%) Arsenal: 12,7 milhões (33%) Santos: 12,4 milhões (356%)

Neymar renova

O Santos oficializou a renovação de contrato com o atacante Neymar. O vínculo, acertado ainda em dezembro, foi assinado na última terça-feira (6) e terá validade até o fim deste ano.