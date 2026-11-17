A possibilidade de um retorno de Gabigol ao Flamengo voltou a ganhar espaço entre os torcedores rubro-negros. Questionado sobre uma eventual volta do atacante ao clube em entrevista à ESPN, Júnior Pedroso, empresário do jogador, destacou a relação de carinho do ídolo com o Flamengo, mas evitou projetar uma negociação para a próxima temporada.

Aos 30 anos, Gabigol vive um bom momento pelo Santos. Segundo seu representante, o atacante está preparado para novos desafios em 2027.

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— A gente está falando de um atleta que, apesar de ter 30 anos de idade, faz uma das suas melhores temporadas na carreira. Ele endossa mais uma vez que está muito bem e está muito pronto para qualquer novo desafio que venha surgir em 2027 — afirmou.

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Ao abordar uma possível volta ao Flamengo, o empresário ressaltou a participação de Gabigol na transformação do clube e a identificação do atacante com o Rubro-Negro.

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— A história do Gabriel com o Flamengo talvez foi uma das histórias mais bonitas da carreira dele, pelo tempo de relação com o clube e pelas conquistas que teve. Ele participou da remontagem do Flamengo como um todo: como instituição, como time de futebol, como marca. [...] O Flamengo é uma paixão do Gabriel e a gente não tem dúvida disso, porque ele demonstra isso publicamente.

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Bicampeão no Flamengo, Gabigol quer a Libertadores

Um dos fatores que podem influenciar a definição do futuro de Gabigol é a possibilidade de disputar a Libertadores. Bicampeão da competição pelo Flamengo, o atacante tem o desejo de voltar a disputar o torneio continental em 2027, segundo Pedroso.

— Para o Gabigol, estar na Libertadores é muito importante. Eu não colocaria isso como ponto-chave, mas colocaria como um ponto de desequilíbrio em uma decisão. Não tenho dúvidas de que o Gabriel vai querer jogar a Libertadores de 2027!

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O empresário ponderou que uma eventual negociação passa pelo planejamento esportivo e financeiro dos clubes. O representante também revelou que Gabigol pediu para que as discussões sobre seu futuro sejam adiadas até o término da temporada.

— O Gabriel pediu para a gente, com todo o cuidado do mundo, para esperar acabar a temporada antes de começar a falar de mercado, porque tudo que envolve o nome dele ganha uma proporção muito grande de notícia. E isso acaba prejudicando até o andamento dele ali nesses quatro jogos finais, tanto quanto o planejamento que a gente possa montar para 2027.

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Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024 e foi protagonista de algumas das maiores conquistas da história recente do clube, como os títulos da Libertadores de 2019 e 2022. O atacante deixou o Rubro-Negro ao fim de seu contrato, após seis temporadas.

Nos últimos dias, torcedores do Flamengo movimentaram as redes sociais pela volta de Gabigol.