O Santos lançou uma coleção limitada de camisas em homenagem a Pelé, em parceria com a Umbro e a Pelé Brand. Batizada de "O Nome Além do Tempo", a linha marca o primeiro produto comercializado ao público como resultado da colaboração entre as três marcas e terá apenas 2.182 unidades.

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A coleção conta com dois modelos: a tradicional camisa branca (home) e a listrada em branco e preto (away), com 1.091 unidades de cada versão. A quantidade faz referência aos 1.091 gols de Pelé reconhecidos na contagem histórica que inspira a homenagem.

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Camisas do Santos trazem silhueta de Pelé

A coleção dá sequência a uma homenagem que já havia aparecido nos gramados no início deste ano. Na ocasião, o Santos utilizou um uniforme especial que substituía o tradicional símbolo da Umbro pela silhueta de Pelé comemorando um gol. A camisa foi usada exclusivamente pelos jogadores e não chegou a ser comercializada.

Agora, os torcedores poderão adquirir as peças, que mantêm o escudo santista e trazem a silhueta do Rei na parte frontal. O logotipo da Umbro aparece nas mangas, enquanto a marca Pelé Brand está em preto na versão branca e em dourado na listrada.

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Os uniformes também contam com detalhes dourados, o histórico número 10 nas costas, etiquetas temáticas numeradas e elementos de autenticidade. Cada camisa será acompanhada de uma caixa personalizada, desenvolvida especialmente para a coleção.

— Pelé é parte indissociável da história do Santos Futebol Clube, e preservar esse legado também significa encontrar novas formas de mantê-lo na memória dos nossos torcedores. Esta coleção representa muito mais do que o lançamento de um uniforme — afirmou Marcelo Teixeira, presidente do clube.

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O lançamento inaugura uma série de iniciativas conjuntas entre Santos, Umbro e Pelé Brand, que serão anunciadas futuramente.

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Foto: Divulgação/Santos

Quanto custam as camisas do Santos em homenagem a Pelé?

Cada camisa será vendida por R$ 1.091, valor que faz referência aos 1.091 gols de Pelé. A pré-venda começa nesta terça-feira (13), exclusivamente pela Santos Store Online, com operação da Netshoes.

A abertura das vendas será escalonada de acordo com as categorias do programa de sócios do clube:

Das 12h às 14h: sócios Black; Das 14h às 16h: sócios Black e Gold; Das 16h às 18h: sócios Black, Gold e Silver; A partir das 18h: público geral, conforme disponibilidade de estoque.

O acesso é cumulativo, ou seja, os associados das categorias contempladas nas primeiras etapas continuam habilitados a comprar nos períodos seguintes.

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Para garantir uma distribuição mais ampla das peças, cada CPF poderá adquirir até duas camisas, sendo uma branca e uma listrada. Não será permitida a compra de duas unidades do mesmo modelo.

A compra será feita por uma página específica da loja oficial, que identificará a categoria do torcedor e direcionará o acesso à etapa correspondente. A disponibilidade das camisas para o público geral dependerá do estoque restante após as fases destinadas aos sócios.

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Foto: Divulgação/Santos



