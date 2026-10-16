O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira (16) o banco Agibank como seu novo patrocinador máster até o encerramento da temporada de 2026. A marca estampará o espaço principal do uniforme alvinegro e já tem estreia confirmada para o duelo diante do Fluminense, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

A parceria marca o retorno da instituição financeira ao patrocínio de um clube de futebol após mais de oito anos, tendo como objetivo estreitar a relação da empresa com diferentes públicos por meio da força do Peixe. O acordo prevê a exibição da marca em oito partidas, sendo utilizada exclusivamente na camisa da equipe masculina profissional. O Santos não divulgou os valores referentes à negociação.

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Para a diretoria santista, o contrato atesta o peso da camisa alvinegra no mercado e mantém entrada financeira para a manutenção do elenco e a sequência de projetos institucionais.

— A chegada do Agibank como patrocinador, ocupando uma das principais propriedades do nosso Manto Sagrado, é mais uma demonstração da força da marca Santos FC e da credibilidade da gestão. Parceria como essa é importante para manutenção de uma grande equipe e execução de projetos em desenvolvimento. A busca de novas receitas e um foco permanente. Santos FC e Agibank vão jogar juntos — destaca Marcelo Teixeira, presidente do Santos FC.

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Pelo lado da instituição financeira, o acordo apoia-se no momento de visibilidade e engajamento vivido pelo clube, impulsionado pela presença de atletas com peso como Neymar, Coutinho e Gabigol.

— O Santos reúne uma tradição que atravessa gerações, uma forte conexão com o Brasil popular e uma presença digital de grande alcance. Foi o Clube brasileiro de maior crescimento e engajamento nas redes sociais do futebol brasileiro em 2025 e 2026, e conta com estrelas em seu elenco como Neymar, Coutinho e Gabigol. Essa combinação faz da parceria um ativo estratégico para o Agibank, com potencial para ampliar o reconhecimento da nossa marca e fortalecer nossa proximidade com milhões de brasileiros — afirma Matheus Girardi, CMO do Agibank.

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Camisa do Santos com o novo patrocinador master - (Foto: divulgação)

Santos suspendeu contrato com a Novibet após proibição das bets

O Santos suspendeu, em setembro, o contrato com a casa de apostas Novibet após a proibição das bets, por conta da publicação da Medida Provisória 1394/2026. O clube, desde o clássico contra o São Paulo, dia 2 de outubro, tem atuado sem patrocinador master na camisa. No total foram três jogos, um com o principal espaço da camisa em branco e os dois últimos com o novo projeto criado pelo Peixe, o Instituto Leão do Mar.

A Novibet era patrocinadora máster do Santos desde fevereiro deste ano. O acordo foi assinado por três temporadas, com pagamento fixo de R$ 35 milhões, além de valores variáveis, que podem chegar a R$ 85 milhões.

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Na prática, o clube mantém aberto o vínculo com a casa de apostas, mas não receberá as parcelas referentes aos valores fixos correspondentes no contrato e deixou de exibir a marca da Novibet enquanto estiver impedido pela Medida Provisória.