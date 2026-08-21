Santos fatura premiação milionária em Copas após classificação na Sul-Americana
Peixe está nas quartas de final da Copa do Brasil e Sul-Americana
Ao garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos alcançou cerca de R$20 milhões em premiações na temporada apenas nas Copas. Com isso, o Peixe acumula R$ 10,6 milhões no torneio continental e outros R$ 9 milhões na Copa do Brasil.
➡️ Cuca terá baixa no ataque no primeiro jogo entre Santos e Atlético-MG
Antes de eliminar o Macará, no Equador, o Santos já havia garantido US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões, na cotação atual) pela classificação aos playoffs. O clube também recebeu US$ 125 mil (cerca de R$ 652 mil) por vitória na fase de grupos.
Depois, ao eliminar a Universidad Central, da Venezuela, nos playoffs, o Peixe assegurou mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) pela classificação às oitavas de final e, agora, com a vaga nas quartas, quando vai enfrentar o Atlético-MG, o time paulista ganhou mais R$ 3,7 milhões, chegando a cerca de de R$ 10 milhões arrecadados na competição continental.
Com a classificação, o Santos está de volta às quartas de final da Sul-Americana após cinco anos. A última vez que o Peixe havia alcançado esta fase da competição foi em 2021.
Com isso, a equipe comandada por Cuca também volta a chegar ao mês de agosto disputando três competições simultaneamente pela primeira vez desde 2021. Naquela temporada, o clube conciliou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e chegou às quartas de final das duas competições eliminatórias, exatamente como está agora.
Na Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras, com primeiro jogo no Nubank Parque e o segundo na Vila Belmiro. Contra o Atlético-MG, pela Sul-Americana, vai disputar a partida de ida em casa e, a segunda, na Arena MRV.
➡️ Cuca celebra classificação do Santos e diz que não vai abrir mão de nenhuma competição
Premiação da Copa Sul-Americana 2026
Primeira fase (local): U$ 225.000 - R$ 1,2 milhões
Primeira fase (visitante): U$ 250.000 - R$ 1,3 milhões
Fase de grupos: U$ 300.000 - R$ 1,6 milhões
Vitória na FG: U$ 125.000 - R$ 652 mil
Playoffs: U$ 500.000 - R$ 2,6 milhões
Oitavas de final: U$ 600.000 - R$ 3,1 milhões
Quartas de final: U$ 700.000 - R$ 3,7 milhões
Semifinal: U$ 800.000 - R$ 4,2 milhões
Vice-campeão: U$ 2.500.000 - R$ 13 milhões
Campeão: U$ 10.000.000 - R$ 52,2 milhões
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