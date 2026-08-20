Cuca celebra classificação do Santos e diz que não vai abrir mão de nenhuma competição Treinador não tinha seus principais jogadores à disposição contra o Macará e garantiu a vaga nas quartas de final

O técnico Cuca disse que está "feliz e fortalecido" com o grupo do Santos após o empate sem gols com o Macará, que garantiu a classificação do time brasileiro para as quartas de final da Sul-Americana na noite desta quinta-feira (20), no Equador. Agora, o time paulista vai enfrentar o Atlético-MG na próxima fase da competição continental.

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Após a partida, Cuca saiu satisfeito com o resultado, ainda que não tenha contado com dois de seus principais jogadores, Neymar e Gabigol, além de outros desfalques para esta partida fora de casa.

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- Saio feliz e fortalecido com o grupo. Vamos discutindo as coisas boas que aconteceram e as que temos que corrigir. E ir nos fortalecendo assim. E estamos aí em três frentes. E hoje eu vi algo sobre o erro do Santos ter sido abrir mão de uma, mas não abrimos mão - disse Cuca, em entrevista coletiva após a partida.

- A gente não tinha a certeza de trazer o time titular aqui e sair classificado, mas a gente se arrisca. Se der certo, deu certo, se não der, a responsabilidade é minha. E foi assim hoje - afirmou o treinador.

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Questionado se dá pra acreditar no Santos nas competições de mata-mata, já que o time de Cuca também está nas quartas de final da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Palmeiras na próxima semana, o comandante sabe que vai ser difícil e desgastante a sequência, mas que fará o possível para se sair bem.

- Nós vamos jogar daqui menos de 72 horas e é um jogo decisivo. Quarta-feira (26) tem Palmeiras no Nubank Parque, depois o Corinthians, que não joga no meio da semana. Depois já temos o jogo da volta da Copa do Brasil... eu vou colocar quem tiver mais condições, estiver descansado e com mais energia, pois às vezes é mais importante que a parte técnica, que é para tentar ir bem em todas as frentes - garantiu o treinador.

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