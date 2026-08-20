Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cuca terá baixa no ataque no primeiro jogo entre Santos e Atlético-MG

Treinador precisará mexer na equipe para a próxima partida da Sul-Americana

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
20/08/2026 22:32
Favorite o Lance! no Google
Cuca em derrota do Santos para o Botafogo
Cuca, técnico do Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Rony no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Santos e Atlético-MG, que será disputado na Vila Belmiro. Isso porque o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quinta-feira (20), contra o Macará, no Equador, e terá que cumprir suspensão automática.

➡️ Cuca celebra classificação do Santos e diz que não vai abrir mão de nenhuma competição

O atacante, que foi titular neste empate, foi advertido aos 45 minutos do segundo tempo depois cometer falta em Bolaños.

A suspensão do camisa 11 reduz as opções ofensivas do treinador justamente em uma fase crucial da competição, já que o Peixe também está na Copa do Brasil e precisa pontuar no Brasileirão. As opções de Cuca para a partida são Neymar, Gabigol, Barreal, Caballero e Thaciano.

continua após a publicidade

Os duelos serão nas semanas de 8 e 15 de setembro, ainda sem data e horário definidos. O duelo de volta, que definirá quem ficará com a vaga na semifinal, será disputado na Arena MRV graças à melhor campanha do Galo na competição.

➡️ Santos empata sem gols com Macará e garante vaga nas quartas da Sul-Americana

Depois da partida, Rony falou das expectativas para a partida contra o time mineiro, apesar de saber que não entrará em campo nos primeiro 90 minutos de decisão.

continua após a publicidade

- Eu projeto chegar na final. Sabemos que é difícil? Sim, mas não é impossível. São dois jogos, a gente tem que pensar jogo a jogo. Agora é pensar no jogo do final de semana, depois tem Palmeiras pela Copa do Brasil, depois outros jogos importantíssimos pela frente. Na Sul-Americana a gente tem que pensar depois - afirmou Rony, na zona mista depois do empate no Equador.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rony com a camisa do Santos
Rony em ação pelo Santos (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuca, técnico do Santos

Santos

Cuca celebra classificação do Santos e diz que não vai abrir mão de nenhuma competição

Há 32 minutos
Macará x Santos

Santos

Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos no empate com o Macará

Há 1 hora
Caballero foi titular do Santos no empate diante do Macará. (Foto: ARMANDO PRADO / AFP)

Santos

Santos empata sem gols com Macará e garante vaga nas quartas da Sul-Americana

Há 1 hora
Estádio Bellavista com times do Macará e Santos no aquecimento. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos

Macará fará contra Santos o maior jogo de sua história pela Sul-Americana

Há 4 horas
Cuca durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Sem principais nomes, Cuca muda a escalação do Santos para duelo decisivo contra o Macará

Há 4 horas
Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

E o Robinho? Confira os planos do Santos para o jogador

Há 11 horas
Mais LANCE!
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários dos brasileiros

Neymar x Cuiabano

Inteligência artificial prevê placares de Macará x Santos e Olimpia x Vasco

Willian Arão treina com elenco do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Em clima de decisão, Santos enfrenta Macará pela Sul-Americana

Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)

Macará x Santos: onde assistir, horários e escalações pela Sul-Americana

Treino do Santos no Equador visando a partida contra o Macará. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos finaliza preparação para duelo contra Macará pela Sul-Americana

Thiago Mendes e Neymar disputando bola em Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Canal de Neymar divulga resposta inédita do atacante a Thiago Mendes

Rony em viagem com o Santos para o Equador (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Após 13 horas de viagem, Santos chega ao Equador para decisão da Sul-Americana

Davizinho atuando com a camisa do Santos FC

Santos vai ao Equador sem laterais, e Cuca aposta na base e no improviso

Zagueiro Adonis Frías é vendido pelo Santos

Santos acerta venda de Adonis Frías para clube do México; veja valor

Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sem Neymar e Gabigol: Santos divulga relacionados para jogo contra o Macará

Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos anuncia promoção nos ingressos para partida contra o Mirassol; veja preços

Willian Arão foi titular na zaga ao lado de Luan Peres no duelo entre o Santos e o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Willian Arão comenta atuação como zagueiro no Santos: 'Posso ajudar'

David Nogueira atuando pelo Sub-17 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Joia do Santos marca hat-trick em goleada pelo Paulistão Sub-17