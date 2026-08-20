Cuca terá baixa no ataque no primeiro jogo entre Santos e Atlético-MG Treinador precisará mexer na equipe para a próxima partida da Sul-Americana

O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Rony no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Santos e Atlético-MG, que será disputado na Vila Belmiro. Isso porque o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quinta-feira (20), contra o Macará, no Equador, e terá que cumprir suspensão automática.

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O atacante, que foi titular neste empate, foi advertido aos 45 minutos do segundo tempo depois cometer falta em Bolaños.

A suspensão do camisa 11 reduz as opções ofensivas do treinador justamente em uma fase crucial da competição, já que o Peixe também está na Copa do Brasil e precisa pontuar no Brasileirão. As opções de Cuca para a partida são Neymar, Gabigol, Barreal, Caballero e Thaciano.

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Os duelos serão nas semanas de 8 e 15 de setembro, ainda sem data e horário definidos. O duelo de volta, que definirá quem ficará com a vaga na semifinal, será disputado na Arena MRV graças à melhor campanha do Galo na competição.

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Depois da partida, Rony falou das expectativas para a partida contra o time mineiro, apesar de saber que não entrará em campo nos primeiro 90 minutos de decisão.

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- Eu projeto chegar na final. Sabemos que é difícil? Sim, mas não é impossível. São dois jogos, a gente tem que pensar jogo a jogo. Agora é pensar no jogo do final de semana, depois tem Palmeiras pela Copa do Brasil, depois outros jogos importantíssimos pela frente. Na Sul-Americana a gente tem que pensar depois - afirmou Rony, na zona mista depois do empate no Equador.

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Rony em ação pelo Santos (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)



