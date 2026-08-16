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Santos está escalado para enfrentar o Vasco em decisão pelo Z4; Neymar titular?

Peixe busca quinta vitória fora de casa na temporada

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 15:03
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Neymar será titular do Santos diante do Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Neymar será titular do Santos diante do Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Em clima de decisão, Santos e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times estão empatados na tabela com 22 pontos, na zona do rebaixamento. O Peixe busca a quinta vitória fora de casa nesta temporada.

As campanhas também são semelhantes: cinco vitórias, sete empates e nove derrotas para cada lado. No entanto, o ataque santista leva vantagem, com 29 gols marcados, contra 23 do Vasco. Na defesa, porém, o cenário se inverte: o time carioca sofreu 31 gols na competição, enquanto o Peixe foi vazado 35 vezes.

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Na última semana, o técnico Cuca afirmou que o Brasileirão será uma prioridade e que pode promover um rodízio entre os jogadores nas competições mata-mata para o time se livrar do rebaixamento.

Neymar está confirmado no time titular. O jogador chegou em São Januário ovacionado por crianças vacaínas. Ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa ele vai formar o ataque santista.

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Na lateral-direita, Igor Vinícius volta ao time titular na vaga de Gabriel Menino, que está lesionado. A defesa será novamente formada por Luan Peres e Willian Arão e na lateral-esquerda Escobar. No meio de campo, o Peixe terá Oliva, João Schmidt e Neymar; Barreal, Gabriel Barbosa e Caballero.

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Neymar chegando ao Rio de Janeiro com a delegação do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Neymar chegando ao Rio de Janeiro com a delegação do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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Escalações:

SANTOS:  Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico: Cuca)

VASCO:  Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Colidio; Andrés Gómez e Colídio (Técnico: Pedro Emanuel)

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