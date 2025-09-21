Santos divulga relacionados para o clássico contra o São Paulo

O Santos divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico diante do São Paulo, que acontece neste domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista não conta com o principal nome da equipe: Neymar.

O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora do duelo, assim como o volante Willian Arão, que segue em transição após lesão na panturrilha e também deve ficar fora. Por fim, Zé Ivaldo e Igor Vinícius cumprem suspensão e não poderão enfrentar o rival.

Em contrapartida, Victor Hugo, Adonís Frias e Lautaro Díaz estão relacionados e podem fazer sua estreia diante da torcida na Vila Belmiro. O zagueiro Alexis Duarte, recentemente regularizado no BID da CBF e apresentado oficialmente, também está disponível para atuar pela primeira vez. Além disso, o meia Rollheiser retorna de suspensão.

No gol, Gabriel Brazão ainda cumpre o protocolo de concussão, após choque sofrido na partida contra o Atlético-MG, mas a expectativa é de que jogue utilizando máscara protetora. Ele participou das atividades no campo do CT Rei Pelé normalmente e está relacionado para o jogo.

Veja abaixo a lista de relacionados:

Vojvoda relacionou 23 jogadores para o clássico (Foto: Divulgação/ SantosFC)

Como chega o Santos?

O Santos busca se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 16ª posição, com 23 pontos, apenas um a mais que o primeiro colocado dentro do Z-4. O São Paulo, por sua vez, aparece em 7º lugar, com 35 pontos, a apenas um ponto do G-6.

Na última rodada, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos ainda não venceu: o argentino soma dois empates, diante de Fluminense e contra o próprio clube mineiro.

O clássico deste domingo será o primeiro San-São do treinador à frente do clube, que assinou contrato até o fim de 2026, após ser contratado no final do mês passado.

