Santos fecha parceria com empresa que auxiliou Neymar em recuperação de lesão

Equipamentos de oxigenoterapia hiperbárica passam a integrar a estrutura médica do CT Rei Pelé

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
18:45
Duas câmaras hiperbáricas do tipo monoplace foram instaladas no CT Rei Pelé (Foto: Mauricio De Souza/Agif/Gazeta Press)
A Oxy Câmaras Hiperbáricas firmou parceria com o Santos para a instalação de duas câmaras hiperbáricas do tipo monoplace no CT Rei Pelé. Os equipamentos passam a integrar a estrutura de apoio médico e de performance do clube.

As câmaras serão utilizadas em processos de recuperação de atletas, incluindo tratamento de lesões, recuperação muscular, prevenção de novos problemas físicos e apoio ao desempenho esportivo. O uso seguirá indicação e prescrição médica.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A oxigenoterapia hiperbárica consiste na inalação de oxigênio puro em ambiente pressurizado. As sessões têm duração média de 90 minutos, de acordo com os protocolos da medicina hiperbárica.

— Trazer duas Câmaras Monoplace para o CT Rei Pelé é um avanço importante na rotina de cuidado e atuação do atleta no dia a dia com treinos e jogos intensos. É um recurso terapêutico muito eficaz para acelerar processos de recuperação e ajudar o jogador a estar disponível com mais consistência ao longo da temporada — afirma Luiz Aberto Rosan, coordenador da Fisioterapia do Santos.

Para a Oxy, a parceria consolida a presença da tecnologia também no ambiente de alto rendimento esportivo.

— No futebol profissional, cada dia conta. Nossa missão com o Santos é entregar tecnologia, suporte e segurança para que a comissão tenha mais uma aliada na recuperação, no controle de inflamação e na preparação física, sempre com protocolos bem definidos e acompanhamento responsável — destaca Patricia Siqueira, Diretora Comercial da Oxy Câmaras.

Neymar utilizou equipamento durante recuperação recente

Durante o tratamento de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, Neymar utilizou equipamento de oxigenoterapia hiperbárica da mesma empresa. À época, a Oxy Câmaras Hiperbáricas divulgou vídeos do processo de recuperação nas redes sociais.

O procedimento tem sido adotado como recurso complementar em diferentes tratamentos de saúde, especialmente no apoio à recuperação física de atletas.

Especialista detalha como a câmara hiperbárica pode auxiliar na recuperação de Neymar (Foto: Divulgação)
Equipamento de oxigenoterapia hiperbárica foi utilizado por Neymar durante processos de recuperação no Santos (Foto: Divulgação)

