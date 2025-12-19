A Oxy Câmaras Hiperbáricas firmou parceria com o Santos para a instalação de duas câmaras hiperbáricas do tipo monoplace no CT Rei Pelé. Os equipamentos passam a integrar a estrutura de apoio médico e de performance do clube.

As câmaras serão utilizadas em processos de recuperação de atletas, incluindo tratamento de lesões, recuperação muscular, prevenção de novos problemas físicos e apoio ao desempenho esportivo. O uso seguirá indicação e prescrição médica.

A oxigenoterapia hiperbárica consiste na inalação de oxigênio puro em ambiente pressurizado. As sessões têm duração média de 90 minutos, de acordo com os protocolos da medicina hiperbárica.

— Trazer duas Câmaras Monoplace para o CT Rei Pelé é um avanço importante na rotina de cuidado e atuação do atleta no dia a dia com treinos e jogos intensos. É um recurso terapêutico muito eficaz para acelerar processos de recuperação e ajudar o jogador a estar disponível com mais consistência ao longo da temporada — afirma Luiz Aberto Rosan, coordenador da Fisioterapia do Santos.

Para a Oxy, a parceria consolida a presença da tecnologia também no ambiente de alto rendimento esportivo.

— No futebol profissional, cada dia conta. Nossa missão com o Santos é entregar tecnologia, suporte e segurança para que a comissão tenha mais uma aliada na recuperação, no controle de inflamação e na preparação física, sempre com protocolos bem definidos e acompanhamento responsável — destaca Patricia Siqueira, Diretora Comercial da Oxy Câmaras.

Neymar utilizou equipamento durante recuperação recente

Durante o tratamento de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, Neymar utilizou equipamento de oxigenoterapia hiperbárica da mesma empresa. À época, a Oxy Câmaras Hiperbáricas divulgou vídeos do processo de recuperação nas redes sociais.

O procedimento tem sido adotado como recurso complementar em diferentes tratamentos de saúde, especialmente no apoio à recuperação física de atletas.