O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de superar a sequência negativa do segundo turno e conquistar os primeiros três pontos em cinco rodadas.

A equipe de Vila Belmiro começou o segundo turno com uma derrota pesada para o Vasco, por 6 a 0, no Morumbis, e sofreu outro revés contra o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o time somou dois empates consecutivos: 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro, e 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

Adonis deve ser titular (Foto: Divulgação/ Santos)

Em paralelo, o Santos busca se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 16ª posição, com 23 pontos, apenas um a mais que o primeiro colocado dentro do Z-4. O São Paulo, por sua vez, aparece em 7º lugar, com 35 pontos, a apenas um ponto do G-6.

O clássico deste domingo será o primeiro San-São do treinador à frente do clube, que assinou contrato até o fim de 2026, após ser contratado no final do mês passado.

Santos com desfalques

O atacante Neymar é a ausência mais significativa para o duelo na Vila Belmiro. O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora do duelo, assim como o volante Willian Arão, que segue em transição após lesão na panturrilha e também deve ficar fora. Por fim, Zé Ivaldo e Igor Vinícius cumprem suspensão e não poderão enfrentar o rival.

Em contrapartida, o Santos poderá contar com reforços: Victor Hugo, Adonís Frias e Lautaro Díaz podem fazer sua estreia diante da torcida na Vila Belmiro. O zagueiro Alexis Duarte, recentemente regularizado no BID da CBF e apresentado oficialmente, também está disponível para atuar pela primeira vez. Além disso, o meia Rollheiser retorna de suspensão.

No gol, Gabriel Brazão ainda cumpre o protocolo de concussão, após choque sofrido na partida contra o Atlético-MG, mas a expectativa é de que jogue utilizando máscara protetora. Ele participou das atividades no campo do CT Rei Pelé normalmente.

➡️Veja a provável escalação do Santos para encarar o São Paulo