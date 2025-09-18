Há dois meses sem entrar em campo pelo Santos, Willian Arão segue em transição física
Volante de 33 anos não joga pelo Peixe desde o dia 16 de julho deste ano
O volante Willian Arão foi anunciado pelo Santos em 1º de julho e, até o momento, disputou apenas uma partida com a camisa alvinegra. A estreia aconteceu justamente contra seu ex-clube, o Flamengo.
Na ocasião, o Peixe enfrentou o Rubro-Negro no dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol de Neymar, na Vila Belmiro.
Aos 33 anos, Arão assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada.
Arão entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo na vaga de Guilherme e, desde então, ficou fora de nove partidas consecutivas.
Na semana passada, o Departamento Médico do Santos explicou que o volante sofreu uma lesão no músculo sóleo, na panturrilha, poucos dias após sua chegada ao clube. O jogador chegou a ser liberado para atuar contra o Flamengo, mas voltou a sentir dores no local, e novos exames confirmaram a persistência do edema.
Segundo o coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Peixe, Rodrigo Zogaib, a lesão é pequena, mas envolve um músculo essencial para a movimentação. Ele destacou ainda que Arão não tinha histórico de problemas musculares.
O Executivo de Futebol Alexandre Mattos, por sua vez, afirmou no início do mês, em entrevista coletiva, que o Santos não cogita rescindir o contrato, apesar das especulações sobre insatisfação de ambas as partes. O dirigente ressaltou que o jogador tem exercido papel importante nos bastidores, dentro do vestiário.
Mattos também frisou que o técnico Juan Pablo Vojvoda adota cautela no processo de retorno do atleta e não pretende acelerar sua volta. Com isso, Arão deve seguir fora da lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
