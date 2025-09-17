Treinando sob o comando da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, o zagueiro Alexis Duarte está cada vez mais próximo de fazer sua estreia pelo Santos. Durante sua apresentação, jogador de 25 anos destacou sua versatilidade no sistema defensivo.

Duarte afirmou que já atuou em ambos os lados da defesa, embora prefira jogar pela direita, por ser destro. No Santos, Luan Peres costuma atuar pela esquerda, enquanto Zé Ivaldo tem sido escalado na direita. Antes da lesão, João Basso também vinha desempenhando a função.

— Tive a oportunidade de jogar nos dois lados. Claro que por ser destro, é mais fácil jogar pela direita. Mas tenho experiência jogando pela esquerda. Me sinto cômodo também. Não terei problemas com a direita ou esquerda — disse Alexis.

O zagueiro paraguaio revelou ter experiência também como lateral, função que desempenhou em seu país natal, e reforçou que não terá dificuldades caso seja escalado em posições diferentes.

— No Paraguai cheguei a jogar de lateral, mas acredito que não terei problemas com isso porque já tive experiência como lateral ou zagueiro. Espero poder ajudar o técnico onde ele me colocar — seguiu.

Alexis Duarte também comentou sobre sua experiência em diferentes esquemas defensivos, adquirida durante sua passagem pelo futebol russo. O zagueiro destacou que atuou em formações com quatro e três defensores e que se adaptou bem ao estilo de jogo em linha de três, bastante utilizado na última temporada.

— Na Rússia joguei muitas partidas em linhas de quatro e de três defensores. Esta temporada jogamos muito em linha de três e me acostumei a isso. Nessa semana vamos trabalhar e ver o que faremos — acrescentou Alexis Duarte.

— Acredito que a técnica e o sacrifício para deixar tudo no campo (são suas maiores qualidades). Acredito que deixar tudo em campo é meu forte. Como paraguaio eu tenho essa garra — finalizou.

Alexis Duarte foi apresentado nesta terça-feira (16) (Foto: Jota Erre/AGIF)

Quando Alexis Duarte estará em campo?

O atleta chegou ao clube na semana passada e realizou sua primeira atividade no sábado (13). Ele iniciou o período de treinos e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para atuar no confronto contra o São Paulo, no próximo domingo (21), às 20h30.

Vale destacar que a disputa por uma vaga na defesa segue aberta, já que Zé Ivaldo foi expulso na partida contra o Atlético-MG. Adonis Frías entrou durante o jogo e aparece como a opção imediata para a função.

— Estou bem fisicamente. Depende do que o técnico vai querer. Vamos ver como será na semana como trabalharemos. Estou muito feliz de estar num clube grande como o Santos. Aqui estiveram muitos nomes como Pelé e Neymar. Estou muito feliz e vou trabalhar muito para ajudar ao clube e ganhar títulos aqui — afirma Alexis.