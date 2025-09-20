O atacante Lorenzo de Paula, que atuava pelo Sub-17 do Santos, se despediu do clube pelas redes sociais ao acertar contrato com o Como, da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Já na Itália, o jogador agradeceu ao Santos pelo período no clube. A negociação foi realizada sem custos para o novo time, mas o Peixe manteve 25% dos direitos econômicos de Lorenzo de Paula.

— Foram meses de aprendizado, vitórias, conquistas e também de crescimento pessoal. Agradeço de coração à comissão técnica, a todo o staff, aos meus companheiros de time e a todos que, de alguma forma, contribuíram para essa trajetória. Cada treino, cada jogo, cada ensinamento ficará marcado na minha memória e na minha caminhada — disse Lorenzo.

continua após a publicidade

O atleta chegou ao Santos em 2024, após passagens por Corinthians e Ska Brasil. Nesta temporada, Lorenzo de Paula disputou 27 jogos e marcou dois gols, atuando como ponta e lateral esquerdo.

O garoto de 17 anos é filho de Gérson Caçapa, ex-meia que se destacou pelo Palmeiras e pelas seleções brasileiras de base. Durante a carreira, Caçapa também passou pelo futebol italiano, por clubes como Bari e Lecce. No currículo, ainda soma passagens por Fenerbahçe e Istanbulspor, na Turquia, e Athletico-PR.

continua após a publicidade

Lorenzo deixou o Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Veja a publicação completa abaixo:

Se encerra um ciclo muito especial da minha vida. Desde junho de 2024, tive a honra de vestir a camisa do Santos Futebol Clube, um clube gigante que carrega uma história de glórias e ídolos que sempre me inspiraram.

Foram meses de aprendizado, vitórias, conquistas e também de crescimento pessoal. Agradeço de coração à comissão técnica, a todo o staff, aos meus companheiros de time e a todos que, de alguma forma, contribuíram para essa trajetória. Cada treino, cada jogo, cada ensinamento ficará marcado na minha memória e na minha caminhada.

Ser Santos é um orgulho que nem todos podem ter. E mais do que isso: ser um Menino da Vila é um título que se conquista, um legado que sempre permanece na vida de um atleta.

Saio com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte desta família. O Santos sempre fará parte da minha história.

Obrigado, Santos Futebol Clube!