Enquete LANCE!: Torcedores apontam a posição em que o Santos mais precisa de reforços

O Santos analisa o mercado de transferências em busca de reforços para a temporada de 2026. Nesse cenário, os torcedores do Peixe já apontaram as posições em que o clube mais precisa de reforços.

Em recente enquete realizada no canal de torcedores do Santos no WhatsApp do LANCE!, os seguidores apontaram suas prioridades para reforços na próxima temporada. Com um total de 3.321 votos, a posição mais demandada pelos santistas é a de centroavante, que concentrou 39,1% das escolhas. Em seguida aparecem os zagueiros, com 16,7%, e os atacantes pelas pontas, com 13,6%.

Outras posições como meia (10%), volante (6,6%) e laterais (5,9% para o direito e 5,4% para o esquerdo) aparecem com menor procura, enquanto a posição de goleiro teve apenas 2,7% das preferências.

Veja o resultado abaixo da enquete:

Goleiro: 2,7% • Zagueiro: 16,7% • Lateral-direito: 5,9% • Lateral-esquerdo: 5,4% • Volante: 6,6% • Meia: 10,0% • Atacante (pontas): 13,6% • Centroavante: 39,1%

Neste ano, o Santos contou com jogadores como Tiquinho Soares, Deivid Washington, Luca Meirelles, Lautaro Diaz e, em alguns momentos, Thaciano. A contratação do ex-Botafogo foi considerada importante para o clube, mas o atacante não conseguiu corresponder às expectativas e, inclusive, tem futuro incerto.

Gabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Santos sonha com Gabigol

O nome de Gabigol voltou a ser cogitado no Santos, principalmente pelo fato de o atacante ter perdido espaço no Cruzeiro e pelo desgaste com a torcida, em especial após o pênalti desperdiçado contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Duas histórias que, em tese, poderiam voltar a se cruzar após alguns anos.

Em entrevista, porém, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o cenário de uma eventual negociação é diferente em relação ao ano passado, quando o clube apresentou uma proposta elevada para tentar contar com o jogador. Atualmente, mesmo com Neymar no elenco, o Santos até poderia fazer uma investida, mas com valores significativamente inferiores.

— A prioridade era a vinda dele (Gabigol) antes do Neymar. O Santos queria que o Gabriel viesse naquele momento. Era importante, nesse projeto de reestruturação e de reconstrução, contar com o Gabriel. Naquele momento, a negociação que o Santos abriu e a proposta que o Santos fez a ele foram ousadas, uma proposta de mercado. Tanto que balançou, e ele optou pelo Cruzeiro mais pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando — disse Marcelo Teixeira à "ESPN".