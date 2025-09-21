Santos x São Paulo: o que está em jogo para as equipes no clássico?

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (21) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília). E mesmo com todo o peso que um San-São carrega, as equipes chegam em momentos diferentes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Até mesmo na tabela, as diferenças surgem. O Peixe chega próximo de uma zona complicada. Enquanto isso, o Tricolor viveu uma arrancada desde o retorno de Hernán Crespo. Atualmente, briga para ficar no G6, meta principal do clube na competição neste ano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como chega o Santos?

O Santos entra em campo neste domingo (21) pressionado pela tabela do Campeonato Brasileiro. Na 16ª colocação, com 23 pontos, o time soma apenas um a mais que o primeiro integrante da zona de rebaixamento, busca se afastar da parte crítica da classificação, vencer pela primeira vez no returno e conquistar os três primeiros pontos com Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

➡️Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Além da luta contra o Z-4, o desafio é encerrar a má fase no segundo turno. Até aqui, a equipe ainda não venceu. A campanha começou com goleada sofrida diante do Vasco, por 6 a 0, no Morumbis, e foi seguida por derrota para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Depois vieram dois empates consecutivos: 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro, e 1 a 1 fora de casa contra o Atlético-MG.

Por fim, o Peixe tenta quebrar mais um tabu. Desde a chegada de Vojvoda, no fim do mês passado, a equipe ainda não venceu.

Santos encara o São Paulo com riscos no Brasileiro (Foto: Divulgação/ Santos)

Como o São Paulo chega?

O São Paulo chega em contexto diferente. Enquanto o Santos briga na tabela, o Tricolor mira mais adiante. Na quinta-feira (25), terá o desafio de reverter a derrota por 2 a 0 para a LDU, na ida das quartas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

O Tricolor tem a chance de reverter o resultado no MorumBIS, diante de sua torcida. Internamente, a Libertadores é tratada como prioridade, com o foco principal voltado para esse jogo.

Mesmo sendo um clássico, o São Paulo pode adotar estratégia com equipe mais alternativa por causa da decisão. Crespo teve apenas um dia de treino em campo com o elenco principal, neste sábado (20), no SuperCT. A equipe retornou de viagem na madrugada de quinta-feira (18), e os atletas que atuaram os 90 minutos no Equador realizaram somente atividades regenerativas.