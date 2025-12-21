Neymar viaja a Belo Horizonte e fará artroscopia no joelho; saiba detalhes

O atacante Neymar será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nesta segunda-feira (22) no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O jogador do Santos passará por uma artroscopia para tratar o menisco, procedimento considerado comum no futebol, mas que exige atenção no processo de recuperação. A previsão do departamento médico é de cerca de um mês afastado das atividades, período que inclui a reabilitação e o retorno gradual aos treinos com bola.

A decisão pela cirurgia foi tomada após avaliações clínicas e exames de imagem, que indicaram a necessidade de intervenção para evitar o agravamento do problema. Neymar optou por realizar o procedimento com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Neste domingo, o camisa 10 viajou para a capital mineira, onde será realizada a artroscopia. Ele postou o momento nas redes sociais.

O momento da cirurgia acontece em meio a um cenário de indefinição sobre o futuro do jogador. Neymar tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro e, até o momento, não há um acordo fechado para a renovação do vínculo. A diretoria do clube e o staff do atleta mantêm conversas, mas o destino do atacante para a próxima temporada segue em aberto, o que aumenta a expectativa da torcida e do mercado em relação aos próximos passos da carreira do jogador.

Mesmo lidando com a lesão, Neymar tem se mostrado presente em compromissos fora de campo. No último sábado (20), ele participou do evento "Tardezinha", do amigo Thiaguinho, em São Paulo. Antes da apresentação da música "Ousadia e Alegria", o atacante falou ao público e fez uma previsão otimista sobre a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo de 2026.

- Queria dizer para vocês que vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Alô Ancelotti, ajuda nós - disse o jogador.

A fala reforça o foco do atleta no principal objetivo da carreira no próximo ano. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, após ajudar o Santos a garantir a permanência na Série A, Neymar também afirmou que pretende se dedicar 100% para estar em condições ideais na Copa do Mundo de 2026. A cirurgia no joelho, portanto, é vista como parte desse planejamento, buscando evitar problemas físicos mais sérios e garantir que o atacante esteja apto a manter alto nível de desempenho dentro de campo.

Com a recuperação estimada em um mês, a expectativa é que Neymar volte às atividades na segunda metade de janeiro, dependendo da evolução clínica. Enquanto isso, o Santos aguarda não apenas o retorno do seu principal jogador, mas também uma definição sobre o futuro de uma das principais peças do seu elenco.

