Veja a provável escalação do Santos para encarar o São Paulo

O Santos encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo, marcado para este domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes para a partida.

O atacante Neymar é a ausência mais significativa. O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora do duelo, assim como o volante Willian Arão, que segue em transição após lesão na panturrilha e também deve ficar fora. Por fim, Zé Ivaldo e Igor Vinícius cumprem suspensão e não poderão enfrentar o rival.

Em contrapartida, o Santos poderá contar com reforços: Victor Hugo, Adonís Frias e Lautaro Díaz podem fazer sua estreia diante da torcida na Vila Belmiro. O zagueiro Alexis Duarte, recentemente regularizado no BID da CBF e apresentado oficialmente, também está disponível para atuar pela primeira vez. Além disso, o meia Rollheiser retorna de suspensão.

No gol, Gabriel Brazão ainda cumpre o protocolo de concussão, após choque sofrido na partida contra o Atlético-MG, mas a expectativa é de que jogue utilizando máscara protetora. Ele participou das atividades no campo do CT Rei Pelé normalmente.

No treino deste sábado (20), Juan Pablo Vojvoda comandou um coletivo com a formação que deve iniciar o clássico. Diferentemente do habitual, o técnico não promoveu alterações durante a atividade e manteve a equipe que pretende levar a campo.

Assim, a provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro.

Brazão trabalhou no campo do CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chega o Santos?

O Santos busca se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 16ª posição, com 23 pontos, apenas um a mais que o primeiro colocado dentro do Z-4. O São Paulo, por sua vez, aparece em 7º lugar, com 35 pontos, a apenas um ponto do G-6.

Na última rodada, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos ainda não venceu: o argentino soma dois empates, diante de Fluminense e contra o próprio clube mineiro.

O clássico deste domingo será o primeiro San-São do treinador à frente do clube, que assinou contrato até o fim de 2026, após ser contratado no final do mês passado.