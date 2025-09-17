Alexis Duarte é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos no clássico
Alexis Duarte assinou com o Santos por quatro anos
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Alexis Duarte foi regularizado no BID da CBF na última terça-feira (16) e já pode estrear pelo Santos. O jogador foi anunciado há duas semanas, mas só foi apresentado após a Data Fifa, já que estava servindo à Seleção do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Relacionadas
- Santos
Lautaro Díaz celebra a estreia e projeta ‘deixar a vida’ pelo Santos nesta temporada
Santos17/09/2025
- Santos
Santos inicia a venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo; veja valores
Santos17/09/2025
- Santos
Alexis Duarte revela papo com ídolo do Palmeiras antes de reforçar o Santos
Santos16/09/2025
Em entrevista coletiva, o defensor afirmou que está bem fisicamente e pronto caso seja relacionado para o próximo jogo do Santos, contra o São Paulo, marcado para domingo (14), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
– Estou bem fisicamente. Depende do que o técnico decidir. Vamos ver como será a preparação ao longo da semana. Estou muito feliz de estar em um clube grande como o Santos. Aqui passaram muitos nomes como Pelé e Neymar. Estou motivado e vou trabalhar muito para ajudar o clube e conquistar títulos – disse o reforço do Peixe.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Quem é Alexis Duarte?
Alexis Duarte chegou ao Peixe após passagem pelo Spartak Moscou, da Rússia, assinando contrato de quatro anos, válido até 2029.
Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor paraguaio de 25 anos também atua pela seleção de seu país desde as categorias de base. Com a disputa das Eliminatórias Sul-americanas em andamento, o zagueiro se apresenta ao Santos apenas após a Data FIFA.
Pelo Cerro Porteño, Alexis Duarte conquistou o Campeonato Paraguaio Apertura, em 2020, e o Clausura, em 2021. Desde 2023, vivia sua primeira experiência internacional na equipe russa.
No próximo domingo (14), o Santos não poderá contar com Zé Ivaldo, que cumpre suspensão. Alexis Duarte surge como possível substituto e também disputa vaga com o recém-chegado Adonis Frías.
➡️ Santos inicia a venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo; veja valores
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias