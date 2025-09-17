menu hamburguer
Alexis Duarte é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos no clássico

Alexis Duarte assinou com o Santos por quatro anos

Alexis Duarte é regularizado no BID da CBF. (Foto: Divulgação/ CBF)
Alexis Duarte é regularizado no BID da CBF. (Foto: Divulgação/ CBF)
O zagueiro Alexis Duarte foi regularizado no BID da CBF na última terça-feira (16) e já pode estrear pelo Santos. O jogador foi anunciado há duas semanas, mas só foi apresentado após a Data Fifa, já que estava servindo à Seleção do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva, o defensor afirmou que está bem fisicamente e pronto caso seja relacionado para o próximo jogo do Santos, contra o São Paulo, marcado para domingo (14), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

– Estou bem fisicamente. Depende do que o técnico decidir. Vamos ver como será a preparação ao longo da semana. Estou muito feliz de estar em um clube grande como o Santos. Aqui passaram muitos nomes como Pelé e Neymar. Estou motivado e vou trabalhar muito para ajudar o clube e conquistar títulos – disse o reforço do Peixe.

Alexis Duarte foi apresentado na última terça-feira (16) na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Alexis Duarte foi apresentado na última terça-feira (16) na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte chegou ao Peixe após passagem pelo Spartak Moscou, da Rússia, assinando contrato de quatro anos, válido até 2029.

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor paraguaio de 25 anos também atua pela seleção de seu país desde as categorias de base. Com a disputa das Eliminatórias Sul-americanas em andamento, o zagueiro se apresenta ao Santos apenas após a Data FIFA.

Pelo Cerro Porteño, Alexis Duarte conquistou o Campeonato Paraguaio Apertura, em 2020, e o Clausura, em 2021. Desde 2023, vivia sua primeira experiência internacional na equipe russa.

No próximo domingo (14), o Santos não poderá contar com Zé Ivaldo, que cumpre suspensão. Alexis Duarte surge como possível substituto e também disputa vaga com o recém-chegado Adonis Frías.

