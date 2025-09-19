menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos atualiza boletim médico de Neymar após exames médicos

Neymar não jogou contra o São Paulo nesta temporada

Neymar foi titular no duelo entre o Santos e o Atlético-MG, na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraNeymar foi titular no duelo entre o Santos e o Atlético-MG, na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024Juliana Yamaoka
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 19/09/2025
17:38
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos confirmou nesta sexta-feira a lesão do atacante Neymar, que será ausência no clássico contra o São Paulo.

O clássico está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Será a única partida em casa do Peixe neste mês e também o primeiro San-São sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

O atacante Neymar teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, ele já sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar acumula 23 jogos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Neymar acumula 23 jogos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira a nota oficial:

O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

continua após a publicidade

Neymar Jr. já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC.

Neymar x São Paulo:

O Peixe já enfrentou o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.

No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.

No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.

continua após a publicidade

NÚMEROS DO SOFASCORE:

11 jogos (10 titular)
7V - 1E - 3D
9 gols
4 assistências
69 minutos para participar de gol

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias