Santos atualiza boletim médico de Neymar após exames médicos
Neymar não jogou contra o São Paulo nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos confirmou nesta sexta-feira a lesão do atacante Neymar, que será ausência no clássico contra o São Paulo.
Santos recebe visita ilustre de ex-jogador que fez hat-trick no São Paulo em 2017
Futebol Nacional
Artilheiro do Sub-17 do Santos assina contrato profissional com multa de R$ 625 milhões
Futebol Nacional
Victor Hugo valoriza recepção no Santos e mira estreia na Vila Belmiro: ‘Me sinto em casa’
Futebol Nacional
O clássico está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Será a única partida em casa do Peixe neste mês e também o primeiro San-São sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.
O atacante Neymar teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, ele já sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira a nota oficial:
O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.
Neymar Jr. já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC.
Neymar x São Paulo:
O Peixe já enfrentou o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.
No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.
No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.
NÚMEROS DO SOFASCORE:
11 jogos (10 titular)
7V - 1E - 3D
9 gols
4 assistências
69 minutos para participar de gol
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias