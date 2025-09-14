Em jogo de reviravoltas, Santos arranca empate diante do Atlético-MG

O Atlético-MG e o Santos ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo de tempos distintos, o Galo abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com Igor Gomes, após cruzamento de Gustavo Scarpa. O Peixe reagiu na reta final e buscou o empate aos 40 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O duelo também ficou marcado pela cena preocupante envolvendo o goleiro santista Gabriel Brazão, que deixou o campo de ambulância após forte choque com Igor Gomes. O arqueiro ainda tentou permanecer em jogo, mas acabou sendo substituído ao apresentar tontura, embora tenha saído consciente.

O Santos emitiu uma nota atualizando o estado de saúde do arqueiro do time. Confira:

O goleiro Gabriel Brazão sofreu uma pancada na cabeça e, em primeiro momento, não teve sintomas maiores. Mas após alguns minutos começou a sentir tonturas e, por precaução, foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para exames que estão sendo realizados neste momento.

continua após a publicidade

O atleta encontra-se consciente e estável.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Mesmo com o empate, o Alvinegro Praiano não entrou na zona de rebaixamento graças às derrotas de Vitória e Juventude para Fortaleza e Flamengo, respectivamente. O time estacionou na tabela em 15º lugar, com 23 pontos, apenas um acima do Z-4.

O Galo, por sua vez, aparece em 13º lugar, com 25 pontos, e agora volta as atenções para o duelo da próxima quarta-feira (17), contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

O jogo:

O clima pré-jogo sugeria uma partida amistosa no segundo confronto da história entre Atlético-MG e Santos na Arena MRV. No entanto, a realidade dentro de campo mostrou outra história.

Antes da partida, os filhos do atleticano Hulk tietaram Neymar no gramado e eternizaram o momento com uma foto.

O camisa 10 era presença aguardada não apenas pela torcida do Santos, mas também pelos admiradores do futebol do capitão da Seleção. Neymar, que já declarou não gostar de atuar em gramado sintético — piso do palco do jogo deste domingo (14), em Belo Horizonte, atraiu olhares desde o aquecimento.

O Peixe dominou as ações no primeiro tempo, mas a torcida santista levou um susto logo aos 40 segundos, quando Neymar caiu no gramado sentindo o tornozelo. O atacante precisou reforçar a proteção no local com uma “botinha”.

Alvo de faltas duras, o camisa 10 ainda reclamou de um pênalti logo aos cinco minutos, em lance com Scarpa, após tentativa de finalização. O árbitro Bruno Arleu de Araújo, porém, mandou o jogo seguir.

O Atlético respondeu em chute rasteiro de Cuello, defendido pela zaga santista. O atacante Lautaro também levou perigo: primeiro, acionou João Schmidt, que dominou e chutou para a bola explodir na defesa; depois, serviu Neymar, que desperdiçou uma chance clara de gol.

O Galo passou a pressionar de forma mais efetiva a partir dos 30 minutos, com Rony comandando o ataque pelos lado direito; Arana e Hulk também tentaram finalizar.

Sampaoli reencontrou o Santos após quase dois anos. O treinador voltou a ser cogitado pelo clube em duas ocasiões recentes, depois das demissões de Pedro Caixinha e Cléber Xavier, mas o excesso de exigências e a fama de “difícil de lidar nos bastidores” pesaram para o fim das negociações.

Substituto de Cuca, o argentino estreou no comando do Atlético-MG na última quinta-feira (11), na derrota para o rival Cruzeiro, que culminou na eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

Este domingo (14) marcou o primeiro contato de Sampaoli com a torcida do Galo. Em sua primeira passagem, durante a pandemia, ele dirigiu o time sem público nos estádios.

No intervalo, o treinador promoveu duas mudanças: Alexsander e Igor Gomes entraram nas vagas de Fausto Vera e Rony, já que o time da casa esteve abaixo das expectativas no primeiro tempo.

A etapa final começou movimentada, com o Atlético pedindo pênalti por toque de mão de João Schmidt, mas a arbitragem entendeu que a infração ocorreu fora da área e não marcou.

Pouco depois, Gabriel Brazão se chocou com Igor Gomes e sofreu um galo na cabeça, mas optou por permanecer em campo, utilizando uma touca de proteção.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos, tempo aproveitado por Neymar para conversar com Hulk sobre as constantes faltas cometidas pelo time atleticano. No primeiro tempo, o camisa 10 do Santos já havia discutido com Lyanco, sendo necessária a intervenção da arbitragem para conter os ânimos.

O clima ficou ainda mais tenso com a expulsão de Zé Ivaldo, que recebeu o segundo cartão amarelo. O zagueiro, autor de um dos gols da vitória santista por 2 a 0 no primeiro turno, havia defendido o Cruzeiro na temporada passada. Por isso, ao deixar o gramado, foi alvo de forte pressão e vaias da torcida adversária.

Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou pela entrada de Adonis Frías e promoveu mais uma estreia. Lautaro Días e Victor Hugo também são recém-chegados ao Santos. Guilherme deixou o gramado para que o time se recompusesse defensivamente.

O Atlético-MG, que parecia frágil e ainda sentindo a eliminação para o maior rival, aproveitou o momento de instabilidade do Santos e ganhou confiança para atacar. Hulk assustou de cabeça, enquanto Arana buscava Cuello na grande área.

O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em belo cruzamento de Scarpa, Igor Gomes, que havia entrado no intervalo na vaga de Rony, se desmarcou de Igor Vinícius e bateu rasteiro para o fundo da rede: 1 a 0 Galo.

Minutos depois, o goleiro Gabriel Brazão passou a sentir um mal-estar em decorrência do forte choque na testa e não conseguiu continuar na partida. Ele deixou o campo de ambulância, sendo substituído por Diógenes.

Gabriel Brazão deixa o gramado da Arena MRV de ambulância. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Na reta final, o Peixe ainda promoveu uma mudança tripla, com as entradas de Tiquinho, Robinho Jr. e Thaciano nas vagas de Lautaro Díaz, Neymar e João Schmidt.

O Santos empatou aos 40 minutos do segundo tempo, após falta cometida por Lyanco sobre Tiquinho Soares. O camisa 9 não se deixou abalar pelas tentativas do goleiro Everson de desestabilizá-lo. Mesmo sem marcar há 14 jogos, o atacante bateu firme e rasteiro no canto direito, deixando tudo igual no placar.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo ainda acrescentou 16 minutos de acréscimos após o gol santista. Durante esse período, Sampaoli promoveu duas alterações: Júnior Alonso e Dudu entraram nas vagas de Alan Franco e Cuello.

Nos instantes finais, o Santos fechou a defesa e resistiu à pressão atleticana. O goleiro Diógenes foi decisivo, realizando ao menos três defesas importantes em finalizações de Guilherme Arana e Igor Gomes. O empate irritou a torcida do Atlético-MG, que vaiou a equipe por ceder o resultado mesmo com um jogador a mais. Sampaoli, por sua vez, segue sem vencer no comando do Galo.

Após o apito final, Igor Gomes classificou o empate como “muito amargo”, mas destacou a atuação do time na segunda etapa, afirmando que a equipe “está no caminho certo”, em entrevista ao Sportv.

Pelo lado santista, o resultado mantém a busca pela primeira vitória de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. O próximo compromisso será o clássico contra o São Paulo, no domingo (21), na Vila Belmiro. Para o duelo, Rollheiser retorna de suspensão, mas Igor Vinícius, Escobar e Zé Ivaldo desfalcam a equipe por estarem suspensos.

Escalações:

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão (Diógenes); Igor Vinícius Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Zé Rafael, Victor Hugo (Caballejo) e Neymar (Robinho Jr.); Guilherme (Adonis Frías) e Lautaro Díaz (Tiquinho)

Atlético-MG (Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco (Júnior Santos), Gustavo Scarpa (Reinier) e Cuello (Dudu); Rony (Igor Gomes) e Hulk.

Ficha técnica:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (14), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte, MG);

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Luis Claudio Regazoni (RJ)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

🟨 Cartão amarelo: Hulk e Alexsander (Atlético-MG); Escobar e Igor Vinícius (Santos)

🟥 Cartão vermelho: Zé Ivaldo (Santos)

🥅 Gols: Igor Gomes (14'/2ºT) e Tiquinho (40'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 38.262