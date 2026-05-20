Neymar só voltará a jogar pelo Santos após a Copa do Mundo

O meia-atacante do Santos Neymar não voltará a atuar pelo clube antes da disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogador foi convocado na última segunda-feira (18) pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O Lance! confirmou a informação nesta quarta-feira (20).

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Um dia antes da convocação, Neymar entrou em campo pelo Peixe na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, e sentiu um desconforto na panturrilha direita. Segundo o clube, o camisa 10 deixou a partida no segundo tempo apenas por um erro da arbitragem, que realizou a substituição de maneira equivocada, e não em razão da pancada sofrida.

Porém, no exame de imagem solicitado pela CBF na manhã da convocação para confirmar o nome do atacante na lista, um pequeno edema ficou constatado no local. O ídolo santista segue sendo monitorado de perto pela comissão técnica da Seleção.

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Neymar na Vila

Neymar chegou à Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (20) por volta dos 10 minutos de jogo da partida contra o San Lorenzo, válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, iniciada às 19h (de Brasília). Ele estava acompanhado da filha Mavie.

O Menino da Vila não entrará em campo nos duelos diante do Grêmio, no próximo sábado (23), em Porto Alegre, nem contra o Deportivo Cuenca, na próxima terça-feira (26), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

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O Peixe ainda enfrenta o Vitória, no dia 30 de maio, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, pelo regulamento da FIFA, os jogadores convocados já não podem mais entrar em campo por seus clubes na data do confronto.

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Neymar agradece funcionários do Santos após convocação para a Copa do Mundo. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Apresentação na Seleção Brasileira:

Neymar se apresenta à Seleção Brasileira no dia 27 de maio para o período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, visando ao amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

De acordo com a circular nº 12 da Fifa, distribuída às federações nacionais classificadas para a Copa do Mundo no dia 14 de abril deste ano, "a cessão obrigatória dos atletas para as respectivas seleções começa no dia 25 de maio".

Há exceções para jogadores que disputarem finais de competições de clubes das confederações continentais e também a última rodada da fase de grupos desses torneios. A regra contempla, inclusive, partidas realizadas no dia 30 de maio, data da última rodada do Campeonato Brasileiro e também da final da Champions League.

A chegada dos atletas convocados está prevista para a manhã do dia 27 de maio, quando serão iniciadas as avaliações médicas. No período da tarde, acontecerá o primeiro treinamento, sem a presença da imprensa.

Agenda do Santos:

23/05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26/05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30/05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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