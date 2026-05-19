Após 16 anos, Santos volta a ter um jogador atuando pela Seleção em uma Copa do Mundo
Camisa 10 vai disputar a quarta Copa do Mundo da carreira
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Com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, o Santos voltou a ter um jogador brasileiro convocado para o Mundial após 16 anos. A lista foi anunciada na tarde da última segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, sob forte comoção pela presença do camisa 10 entre os escolhidos.
Neymar é o 15º jogador do Santos convocado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira
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Após a divulgação da convocação, o Peixe celebrou o feito com diversas postagens relembrando a trajetória do Menino da Vila, que nunca havia sido convocado para uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Alvinegro Praiano. Neymar será o 15º atleta do Santos a defender a Seleção Brasileira em Mundiais.
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Vale lembrar que esta será a primeira vez que Neymar figura em uma lista de Carlo Ancelotti desde que o treinador assumiu a Seleção Brasileira, em maio de 2025. No ano passado, logo após retornar ao Santos, o camisa 10 foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões que enfrentaria ao longo da última temporada.
Até então, o último jogador do Santos a alcançar tal feito havia sido Robinho, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, o atacante marcou dois gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado pela Holanda nas quartas de final.
Em 2019, o lateral-esquerdo Jorge foi convocado pelo então técnico Tite para amistosos contra Colômbia e Peru, mas não entrou em campo. Assim, o último santista a atuar pela Seleção Brasileira vestindo a camisa do Peixe havia sido Lucas Lima, em 2017, em amistoso diante da Colômbia.
Entre os estrangeiros que disputaram uma Copa do Mundo enquanto atuavam pelo Santos estão Rodolfo Rodríguez (Uruguai, em 1986), Julio Manzur (Paraguai, em 2006) e Eugenio Mena (Chile, em 2014).
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Clubes com mais convocados na Seleção Brasileira em Copas do Mundo:
1º Botafogo - 48
2º São Paulo - 46
3º Flamengo - 39
4º Vasco - 35
5º Fluminense - 32
6º Santos - 25
7º Palmeiras - 24
8º Corinthians - 23
10º Real Madrid - 14
11º Atlético-MG - 12
12º Cruzeiro - 11
Jogadores do Santos em Copas do Mundo:
Mundial de 1958 – Suécia
Zito #19 – 4 Jogos
Pelé #10 – 4 Jogos – 6 gols: 1 gol contra o País de Gales; 3 gols contra a França; 2 gols contra a Suécia
Pepe #22 – Não atuou
Mundial de 1962 – Chile
Gilmar #1 – 6 Jogos
Mauro #3 – 6 Jogos
Zito #4 – 6 Jogos
Pelé #10 – 2 Jogos – 1 gol: gol contra o México
Mengálvio #17 – Não atuou
Coutinho #9 – Não atuou
Pepe #11 – Não atuou
Mundial de 1966 – Inglaterra
Lima #14 – 3 Jogos
Gilmar #1 – 2 Jogos
Pelé #10 – 2 Jogos – 1 gol: gol contra a Bulgária
Orlando Peçanha#7 – 1 Jogo
Zito #15 – Não atuou
Edu #22 – Não atuou
Mundial de 1970 – México
Carlos Alberto Torres #4 – 6 Jogos – 1 gol: gol contra a Itália
Clodoaldo #5 – 6 Jogos – 1 gol: gol contra o Uruguai
Pelé #10 – 6 Jogos – 4 gols: 1 gol contra a Tchecoslováquia; 2 gols contra a Romênia; 1 gol contra a Itália
Edu #19 – 1 Jogo
Joel #17 – Não atuou
Mundial de 1974 – Alemanha
Marinho Peres #3 – 7 Jogos
Edu #20 – 1 Jogo
Mundial de 2010 – África do Sul
Robinho #11 - 4 Jogos – 2 gols: 1 gol contra o Chile; 1 gol contra a Holanda
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