Após 16 anos, Santos volta a ter um jogador atuando pela Seleção em uma Copa do Mundo

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, o Santos voltou a ter um jogador brasileiro convocado para o Mundial após 16 anos. A lista foi anunciada na tarde da última segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, sob forte comoção pela presença do camisa 10 entre os escolhidos.

continua após a publicidade

Após a divulgação da convocação, o Peixe celebrou o feito com diversas postagens relembrando a trajetória do Menino da Vila, que nunca havia sido convocado para uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Alvinegro Praiano. Neymar será o 15º atleta do Santos a defender a Seleção Brasileira em Mundiais.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vale lembrar que esta será a primeira vez que Neymar figura em uma lista de Carlo Ancelotti desde que o treinador assumiu a Seleção Brasileira, em maio de 2025. No ano passado, logo após retornar ao Santos, o camisa 10 foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões que enfrentaria ao longo da última temporada.

continua após a publicidade

Até então, o último jogador do Santos a alcançar tal feito havia sido Robinho, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, o atacante marcou dois gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado pela Holanda nas quartas de final.

Em 2019, o lateral-esquerdo Jorge foi convocado pelo então técnico Tite para amistosos contra Colômbia e Peru, mas não entrou em campo. Assim, o último santista a atuar pela Seleção Brasileira vestindo a camisa do Peixe havia sido Lucas Lima, em 2017, em amistoso diante da Colômbia.

continua após a publicidade

Entre os estrangeiros que disputaram uma Copa do Mundo enquanto atuavam pelo Santos estão Rodolfo Rodríguez (Uruguai, em 1986), Julio Manzur (Paraguai, em 2006) e Eugenio Mena (Chile, em 2014).

➡️ Neymar é o 15º jogador do Santos convocado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

➡️ Bruna Biancardi celebra convocação de Neymar para Copa do Mundo ao lado de Mavie

Neymar acumula 15 jogos pelo Santos neste ano. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Clubes com mais convocados na Seleção Brasileira em Copas do Mundo:

1º Botafogo - 48

2º São Paulo - 46

3º Flamengo - 39

4º Vasco - 35

5º Fluminense - 32

6º Santos - 25

7º Palmeiras - 24

8º Corinthians - 23

10º Real Madrid - 14

11º Atlético-MG - 12

12º Cruzeiro - 11

Jogadores do Santos em Copas do Mundo:

Mundial de 1958 – Suécia

Zito #19 – 4 Jogos

Pelé #10 – 4 Jogos – 6 gols: 1 gol contra o País de Gales; 3 gols contra a França; 2 gols contra a Suécia

Pepe #22 – Não atuou

Mundial de 1962 – Chile

Gilmar #1 – 6 Jogos

Mauro #3 – 6 Jogos

Zito #4 – 6 Jogos

Pelé #10 – 2 Jogos – 1 gol: gol contra o México

Mengálvio #17 – Não atuou

Coutinho #9 – Não atuou

Pepe #11 – Não atuou

Mundial de 1966 – Inglaterra

Lima #14 – 3 Jogos

Gilmar #1 – 2 Jogos

Pelé #10 – 2 Jogos – 1 gol: gol contra a Bulgária

Orlando Peçanha#7 – 1 Jogo

Zito #15 – Não atuou

Edu #22 – Não atuou

Mundial de 1970 – México

Carlos Alberto Torres #4 – 6 Jogos – 1 gol: gol contra a Itália

Clodoaldo #5 – 6 Jogos – 1 gol: gol contra o Uruguai

Pelé #10 – 6 Jogos – 4 gols: 1 gol contra a Tchecoslováquia; 2 gols contra a Romênia; 1 gol contra a Itália

Edu #19 – 1 Jogo

Joel #17 – Não atuou

Mundial de 1974 – Alemanha

Marinho Peres #3 – 7 Jogos

Edu #20 – 1 Jogo

Mundial de 2010 – África do Sul

Robinho #11 - 4 Jogos – 2 gols: 1 gol contra o Chile; 1 gol contra a Holanda

➡️ Aposte nos jogos do Santos!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.