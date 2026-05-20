A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, o cronograma de apresentação dos jogadores que atuam no futebol sul-americano para o próximo período de treinamentos da Seleção Brasileira. A decisão visa equilibrar o calendário nacional com os compromissos decisivos da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlo Ancelotti durante o anúncio dos convocados para a Copa do Mundo ( Foto: Mauro Pimentel / AFP)

No dia 26 de maio, o Flamengo terá força máxima para encarar o Cuzco (PER) no Maracanã. O Rubro-Negro, clube com mais representantes na lista, contará com o quarteto Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira antes de liberá-los para o serviço nacional. O mesmo ocorre no Sul do país pela Copa Sul-Americana: o Grêmio terá o goleiro Weverton à disposição contra o Torque (URU), em Porto Alegre, enquanto o Santos contará com Neymar na Vila Belmiro para o duelo contra o Deportivo Cuenca.

➡️ Com convocados para a Copa, Flamengo busca classificação na Libertadores

➡️ Palmeiras terá mudança no ataque e estreia de cria em busca de classificação na Libertadores

➡️ Atitude de Danilo pega mal no Botafogo, e jogador é afastado

O caso mais emblemático envolve o meio-campista Danilo, do Botafogo. Convocado por Ancelotti, o jogador vive um clima de guerra interna no Nilton Santos. O atleta pediu para ficar de fora da partida contra o Corinthians, no último domingo (17), postura que irritou profundamente o técnico Franclim Carvalho, que o afastou das atividades.

continua após a publicidade

A tendência é que Danilo não vista mais a camisa do Glorioso. Oficialmente, a CBF prevê que, caso o camisa 8 viaje para enfrentar o Caracas, na Venezuela, no dia 27, se apresente no retorno da delegação. Porém, diante do afastamento, o futuro do meia no Alvinegro antes da Copa é incerto.

Para os atletas que entrarem em campo no dia 26 (Flamengo, Grêmio e, em tese, Santos), a apresentação está marcada para o dia 27 de maio. Já para os envolvidos em jogos no dia 27, como o caso do Botafogo, a integração ao grupo de Carlo Ancelotti acontece logo após o desembarque das equipes em solo brasileiro.

continua após a publicidade

Com o ajuste, a CBF tenta blindar o planejamento da Seleção, enquanto os clubes tentam resolver seus respectivos "incêndios" e problemas médicos antes de liberarem seus principais ativos para a busca do título mundial.