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Santos está pronto para encarar San Lorenzo por liderança na Sul-Americana; Neymar joga?

Peixe busca a liderança da chave do Grupo D da competição

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Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 20/05/2026
18:08
Atualizado há 2 minutos
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Neymar atuando diante do Coritiba, na Neo Química Arena. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
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O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (20) contra o San Lorenzo, da Argentina, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Peixe e equipe argentina empataram por 1 a 1 na terceira rodada do torneio continental, no dia 28 de abril, no Nuevo Gasómetro.

O Alvinegro Praiano não poderá contar com Neymar, convocado na última segunda-feira (18) para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha direita no último domingo (17), na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e será preservado.

A CBF solicitou exames de imagem antes de anunciar a convocação oficial. Quem também não estará à disposição é o lateral-esquerdo Escobar, que sentiu dores na coxa esquerda. Barreal será o substituto. Outra novidade será o ataque formado por Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

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Gabriel Brazão durante aquecimento do Santos. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
Gabriel Brazão durante aquecimento do Santos. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X SAN LORENZO - 5ª rodada da Copa Sul-Americana
📲quarta-feira, 19 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (SP)
Horário: 19h (de Brasília)
📺Onde assistir: Disney+ (plano premium)
🗣️Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)
🚩Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
📟 VAR: Juan Soto (VEN)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Lucas Veríssimo e Barreal; Willian Arão, Oliva e Gabriel Bontempo; Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

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SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez): Gill, Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Barrios; Cuello y Auzmendi

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