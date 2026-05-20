Santos está pronto para encarar San Lorenzo por liderança na Sul-Americana; Neymar joga?

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (20) contra o San Lorenzo, da Argentina, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Peixe e equipe argentina empataram por 1 a 1 na terceira rodada do torneio continental, no dia 28 de abril, no Nuevo Gasómetro.

O Alvinegro Praiano não poderá contar com Neymar, convocado na última segunda-feira (18) para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha direita no último domingo (17), na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e será preservado.

A CBF solicitou exames de imagem antes de anunciar a convocação oficial. Quem também não estará à disposição é o lateral-esquerdo Escobar, que sentiu dores na coxa esquerda. Barreal será o substituto. Outra novidade será o ataque formado por Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão durante aquecimento do Santos. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X SAN LORENZO - 5ª rodada da Copa Sul-Americana

📲: quarta-feira, 19 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (SP)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: Disney+ (plano premium)

🗣️Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

🚩Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

📟 VAR: Juan Soto (VEN)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Lucas Veríssimo e Barreal; Willian Arão, Oliva e Gabriel Bontempo; Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

continua após a publicidade

SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez): Gill, Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Barrios; Cuello y Auzmendi

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.