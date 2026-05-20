Cena de Neymar em Santos x San Lorenzo emociona a web: 'Top demais'

Durante a partida entre Santos e San Lorenzo pela Sul-Americana, Neymar, que ficou de fora do jogo por lesão, protagonizou uma cena que emocionou os internautas. O craque da camisa 10 apareceu no camarote da Vila Belmiro alimentando a filha, Mavie, em seu colo.

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➡️Santos abre dois, mas cede empate ao San Lorenzo na Sul-Americana

O jogador, que sofreu um problema na panturrilha na partida contra o Coritiba no último domingo (17), não participou do confronto e não jogará mais pelo Santos antes da Copa do Mundo. O Santos acabou empatando com a equipe argentina e se encontra na lanterna da Sul-Americana.

Veja alguns comentários da cena envolvendo Neymar e sua filha:

Santos e San Lorenzo empataram pela Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Neymar só voltará a jogar pelo Santos após a Copa do Mundo

O meia-atacante do Santos Neymar não voltará a atuar pelo clube antes da disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogador foi convocado na última segunda-feira (18) pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O Lance! confirmou a informação nesta quarta-feira (20).

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Um dia antes da convocação, Neymar entrou em campo pelo Peixe na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, e sentiu um desconforto na panturrilha direita. Segundo o clube, o camisa 10 deixou a partida no segundo tempo apenas por um erro da arbitragem, que realizou a substituição de maneira equivocada, e não em razão da pancada sofrida.

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Porém, no exame de imagem solicitado pela CBF na manhã da convocação para confirmar o nome do atacante na lista, um pequeno edema ficou constatado no local. O ídolo santista segue sendo monitorado de perto pela comissão técnica da Seleção.

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