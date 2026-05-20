Torcida do Santos manda recado a Cuca após empate na Sul-Americana

O Santos empatou com o San Lorenzo na Sul-Americana, por 2 a 2, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (20). Nas redes sociais, torcedores do Peixe mandaram um recado ao técnico Cuca depois do duelo.

continua após a publicidade

Pela quinta rodada da Sul-Americana, o Santos abriu 2 a 0 sobre o San Lorenzo, com gols de Gabriel Bontempo e Gabigol, de falta. No segundo tempo, o time argentino buscou o resultado com Mathias e Auzmendi.

➡️Argentinos reagem à convocação da Seleção Brasileira: 'Desastre'

Nas redes sociais, torcedores do Peixe criticaram em peso o técnico Cuca, que foi apontado como um dos pivôs do empate do Santos na Sul-Americana. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Cuca lamenta empate do Santos na Sul-Americana (Foto:Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o empate do Santos na Sul-Americana

O Santos foi superior na maior parte do primeiro tempo e abriu o placar com gol relâmpago. Logo no primeiro minuto da partida, Gabriel Bontempo marcou na pequena área após contra-ataque que passou por Rollheiser, Miguelito e Gabigol. Já nos acréscimos da primeira etapa, no momento em que o San Lorenzo controlava as ações ofensivas, o Peixe ampliou com Gabriel Barbosa em cobrança de falta, sofrida por Bontempo.

Assim como na reta final do primeiro tempo, o San Lorenzo voltou do intervalo dominando as ações ofensivas. Desta vez, porém, o Santos teve dificuldades de encaixar contra-ataques e sair da pressão argentina, que deu resultado aos 27 minutos. Adonis Frías fez corte parcial após cruzamento, mas a bola sobrou para De Ritis bater cruzado e diminuir a vantagem. Já aos 39', foi a vez de Auzmendi sair cara a cara com Brazão e deixar o dele para empatar a partida na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Aposte em gols do Santos na Sul-Americana

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.