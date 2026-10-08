Neymar avalia empate do Santos com o Flamengo: 'Melhor equipe do país'

O Santos empatou por 2 a 2 com o Flamengo nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo por dois gols de diferença, o Peixe reagiu no segundo tempo com Neymar, que marcou duas vezes em cobranças de pênalti e garantiu um ponto para a equipe paulista. Depois da partida, o camisa 10 avaliou o resultado e destacou a qualidade do adversário.

Questionado se o empate havia sido um bom resultado para o Santos, Neymar afirmou que a equipe poderia ter conquistado a vitória, especialmente pelo desempenho apresentado após marcar o primeiro gol. Apesar disso, reconheceu a dificuldade de enfrentar o time comandado por Leonardo Jardim.

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— No final, não! Depois que a gente fez o primeiro gol, a gente tomou conta do jogo. A gente poderia ter feito um resultado melhor. Mas é o Flamengo do outro lado. É a melhor equipe do país, não tem jeito. A forma com que eles jogam, a facilidade com que eles acham espaço, realmente é diferente. É muito difícil, mas foi um grande resultado.

O atacante também elogiou o nível da partida e apontou Santos e Flamengo como as duas melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade.

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— Foi um grande jogo para quem gosta de ver futebol, os dois times se atacando o tempo inteiro. E eu acho que hoje, no Brasil, são os dois melhores times.

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Com o empate, o Flamengo chegou aos 61 pontos e permaneceu na liderança do Brasileirão. O Santos, por sua vez, alcançou os 42 pontos e assumiu a oitava colocação.