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Luan Peres comenta oportunidade no time titular do Santos: 'Espero ter sequência'

Luan Peres marca, celebra retorno ao time titular e destaca vitória do Santos sobre o Vasco

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:36
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Luan Peres comemora gol pelo Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Luan Peres comemora gol pelo Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Autor de um dos gols da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (16), em São Januário, Luan Peres celebrou o retorno ao time titular. O zagueiro formou dupla com Willian Arão, enquanto Gabriel Barbosa também balançou as redes para garantir o triunfo do Peixe.

Na zona mista após a partida, Luan Peres dedicou o gol à esposa, que está à espera da segunda filha do casal. O zagueiro revelou que a menina se chamará Serena e brincou com a dificuldade para comemorar, já que não costuma marcar gols.

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— Ela vai se chamar Serena e, se Deus quiser, vem com muita saúde. Mas eu não sou de fazer gols e, na hora, não soube comemorar. Foi para a minha esposa. Inclusive, na outra vez que fiz, foi na outra gravidez. Grande jogo, grande vitória que a gente precisava para dar confiança. Conseguimos deixar a zona em que nunca mais pretendemos estar. Acertamos no segundo tempo e agora é descansar, pois temos outra competição pela frente — disse o defensor.

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Oportunidade no time titular de Cuca

Luan Peres e Willian Arão foram titulares nas últimas duas partidas do Peixe. Antes disso, o zagueiro havia ficado seis jogos sem entrar em campo. Com o retorno à equipe, ele destacou a importância de respeitar as decisões do técnico Cuca e ressaltou o espírito coletivo do elenco santista.

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— Muito importante. Todo mundo quer jogar. Quando eu saí, eu respeito muito. Sou profissional. Quem entrou deu conta do recado. Somos um grupo. Tem horas que estou jogando e tem horas que é outro. Aqui é um grupo. Todo mundo tem seu valor, seu momento e espaço para jogar. Agora voltou a ser o meu. Espero ter uma sequência ótima e performar para ajudar o grupo. Temos que ir nesta linha — afirmou o zagueiro.

O defensor também avaliou o ambiente em São Januário e a postura do Santos diante da pressão da torcida vascaína. Mais de 19 mil torcedores estiveram no estádio e fizeram uma grande festa, mas também direcionaram vaias a Neymar durante a partida.

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— Foi falado a semana inteira de como seria o clima aqui e como a gente iria reagir. Eu acho que a gente conseguiu suportar super bem. O Neymar, onde ele vai, é vaiado e hostilizado pela torcida adversária. Não foi a primeira vez e nem será a última. É um gênio da bola, um jogador extraclasse. Tem essa provocação com ele sempre e não seria diferente aqui. Conseguimos a vitória. O primeiro tempo não foi tão bom, mas, no segundo, conseguimos a vitória e o resultado, que foi o mais importante — explicou.

Luan Peres ainda reforçou que o foco do Santos segue voltado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Apesar de o Peixe ter outro compromisso pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (20), contra o Macará, no Equador, o zagueiro destacou a importância de recuperar posições na tabela.

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— Ainda não foi conversado. O foco era totalmente o Vasco. Amanhã começa a preparação para o jogo contra o Macará. Até então era só Vasco na nossa cabeça. Não foi passado quem vai. Nosso foco é o Brasileirão de qualquer jeito. A gente quer subir na tabela. Queremos ganhar todos os jogos e passar, mas o Brasileirão é indispensável para nós - concluiu.

Com o gol marcado em São Januário, Luan Peres encerrou um longo período sem balançar as redes e, principalmente, voltou a ganhar espaço entre os titulares. Ao lado de Arão, o zagueiro ajudou o Santos a terminar a partida sem sofrer gols e a conquistar um resultado fundamental na luta para se afastar da zona de rebaixamento. A sequência como titular, agora, pode representar uma nova oportunidade para o defensor se firmar na equipe de Cuca.

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Luan Peres marcou um dos gols da vitória do Santos contra o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Luan Peres marcou um dos gols da vitória do Santos contra o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

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