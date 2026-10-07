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Cuca prepara mudanças no Santos para duelo com o Flamengo; veja provável escalação

Peixe busca a sexta vitória consecutiva no Brasileirão e pode ter mudanças para enfrentar o Flamengo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
07/10/2026 06:28
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Elenco do Santos durante comemoração
Santos deve ter mudanças para enfrentar o Flamengo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

O Santos pode ter mudanças para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da sexta vitória consecutiva na competição, o técnico Cuca conta com o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida, e deve promover alterações na equipe.

➡️ Além de Neymar, Cuca deve ganhar outra opção no Santos para duelo com o Flamengo

A volta do zagueiro abre uma disputa por posição no setor defensivo. Luan Peres pode retomar seu lugar entre os titulares, enquanto Willian Arão aparece como alternativa para a posição. Além disso, Gabriel Bontempo, que retornou da primeira convocação para a Seleção Brasileira, deve retomar seu espaço no meio-campo.

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O duelo também coloca frente a frente os dois melhores times do returno do Campeonato Brasileiro até o momento. O Santos vive uma sequência de cinco vitórias consecutivas e vem crescendo na reta final da competição, enquanto o Flamengo também faz uma campanha de destaque na segunda metade do campeonato. As duas equipes lideram o segundo turno do Brasileiro, com 74,7% de aproveitamento.

➡️ Marcelo Teixeira revela objetivo do Santos no Brasileirão e destaca impacto financeiro

Neymar tem chances de retornar

Nesta quarta-feira (7), véspera do confronto, Neymar completa cinco semanas desde que sofreu uma lesão muscular na coxa. O prazo inicialmente trabalhado pelo departamento médico do Peixe para a recuperação era de quatro a oito semanas. Há chances de o camisa 10 retornar nesta partida, ainda que inicie o duelo no banco de reservas.

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Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Willian Arão) e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal.

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Luan Peres comemora gol pelo Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Luan Peres comemora gol pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)


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