Gabriel Bontempo retornou ao Santos após disputar sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e deve ser opção para Cuca no duelo contra o Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia treinou normalmente no CT Rei Pelé nesta terça-feira (6) e fica à disposição da comissão técnica.

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Bontempo foi utilizado nos dois amistosos da Seleção durante a Data Fifa. O jogador, convocado pelo time principal pela primeira vez, atuou por 60 minutos na vitória sobre a Austrália e deu uma assistência para o gol de Vanderson. Depois, participou por 45 minutos da goleada sobre a Índia.

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Bontempo volta ao Santos após primeira convocação

A presença do meia amplia as opções de Cuca para a partida contra o Flamengo. Bontempo vinha sendo utilizado pelo treinador antes de se apresentar à Seleção e agora retorna ao clube após ganhar um pouco de experiência com a equipe brasileira.

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Outros retornos

Além de Bontempo, o Santos também vive a expectativa pelo possível retorno de Neymar, que está em transição física após lesão muscular na coxa. A presença do camisa 10, porém, ainda depende da avaliação da comissão técnica e do departamento médico. Cuca, no entanto, está confiante na volta do atacante.

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Outros jogadores que estavam com suas seleções durante a Data Fifa também retornaram. Miguelito, convocado pela Bolívia, e os jovens João Pedro e João Ananias, que defenderam a Seleção Brasileira sub-20, participaram novamente das atividades no CT Rei Pelé. Gustavo Caballero, por sua vez, ainda não havia se reapresentado e deve retornar aos treinos com o elenco ao longo desta semana.

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João Ananias e Gabriel Bontempo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)



