Enquanto o Santos disputa a reta final da temporada dentro de campo, com apenas quatro jogos restantes no ano, os bastidores políticos do clube seguem movimentados. No dia 12 de dezembro, os associados do Peixe vão às urnas para eleger o presidente que comandará o clube no triênio 2027-2029.

A pouco mais de um mês da votação, três chapas de oposição estão formadas para a disputa executiva: as lideradas por Ivan Ludvice, Maurício Maruca e Ricardo Quaresma. O atual presidente alvinegro, Marcelo Teixeira, ainda não confirmou oficialmente se lançará candidatura à reeleição.

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Entenda as chapas da oposição

O Lance! vem acompanhando as movimentações dos bastidores políticos do clube. Até a última quinta-feira (5), quatro chapas estavam postas, mas Wladimir Mattos anunciou aliança com Ivan Ludvice, assumindo a condição de candidato a vice-presidente. Com a composição, o bloco oposicionista passa a contar com três grupos na disputa.

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Outra candidatura confirmada é a da chapa "Aliança Santista", que terá o empresário e consultor financeiro Maurício Maruca concorrendo à presidência, com Rodrigo Marino como vice. No último pleito, em 2023, Maruca ficou em segundo lugar, com 1.378 votos, enquanto Marino terminou na terceira colocação, com 1.073 votos.

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A terceira chapa oposicionista é liderada pelo empresário Ricardo Quaresma, que esteve à frente das categorias de base do Santos ao longo de 2024 e deixou a gestão de Marcelo Teixeira em 2025, decidindo agora lançar candidatura própria.

Marcelo Teixeira vai concorrer à reeleição?

Até o momento, não há confirmação oficial por parte de Marcelo Teixeira a respeito da formação de chapa para buscar a reeleição. Nos bastidores, a reportagem apurou que a tendência é que a situação monte um grupo para o pleito, e reuniões políticas estão em andamento e deverá ter definição nos próximos dias.

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Qual é o prazo final para a inscrição de chapas?

De acordo com o estatuto social vigente do clube, as chapas têm até o dia 22 de novembro como prazo-limite para registro oficial. Todos os grupos que pretendem participar da eleição precisam protocolar a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo até essa data.

Vila Belmiro antes de Santos x Palmeiras (Foto: Divulgação / Santos)

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