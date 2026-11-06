Torcida do Vasco reage à goleada do Palmeiras: 'Pode esquecer'

O Palmeiras aplicou a maior goleada desta edição do Brasileirão ao vencer o Remo por 6 a 1 na noite desta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada, e chegou aos 73 pontos. Após a vitória, a torcida do Vasco reagiu e se mostrou apreensiva quanto ao confronto contra o Verdão na Copa do Brasil.

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Veja a repercussão:

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Vasco - semifinal (ida)

📅 Data: 1 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo

⚽ Gols: Maurício (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Piton (VAS), Lescano (VAS) e Barboza (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: Saldivia (VAS)