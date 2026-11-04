O Santos tem planejado o período de mais de 15 dias sem jogos por conta da Data Fifa. A equipe comandada por Cuca atuou na última segunda-feira (2), na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, e só voltará a campo no dia 18 de novembro, contra o Coritiba, fora de casa.

Para esta primeira semana sem partidas, o planejamento prevê que o elenco realize as atividades com a comissão técnica nesta terça (3), quarta (4) e quinta-feira (5). Na sexta (6), no sábado (7) e no domingo (8), os jogadores do Peixe estarão de folga em razão da pausa da Data Fifa.

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Já na próxima semana, a programação estabelece treinos diários, mas com o desfalque do meio-campista Gabriel Bontempo, que estará integrado à Seleção Brasileira para os amistosos da Amarelinha marcados para os dias 14 e 17 de novembro.

O próprio técnico Cuca destacou, após o duelo em Bragança Paulista, que a parada da Data Fifa será fundamental para a equipe trabalhar ajustes e buscar uma arrancada em busca de uma vaga na Libertadores nas últimas quatro rodadas.

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— Essa parada na Data Fifa nós vamos treinar. A gente não vai folgar porque a gente só tem jogo daqui a duas semanas. A gente tem que melhorar, final de semana eu dou folga, mas melhorar em todos os sentidos. Quem tem que descansar vai descansar, quem tem que treinar vai treinar mais, para a gente dar uma arrancada nesses últimos quatro jogos — afirmou o treinador.

Parada da Data Fifa é importante para recuperar lesionados

Além de representar um período importante para desenvolver aspectos técnicos e táticos, a pausa servirá para a recuperação de peças lesionadas. Willian Arão, Escobar, Vinícius Lira, Gabriel Brazão e Lucas Veríssimo são os atletas atualmente sob os cuidados do departamento médico.

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O volante Willian Arão e o lateral Escobar estão próximos de voltar a trabalhar com o grupo. Ambos sofreram lesão muscular na coxa no confronto contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, e devem ficar à disposição de Cuca para a partida em Curitiba.

O jovem lateral Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, também avançou na recuperação: cumpre transição física e participa de trabalhos físicos no gramado sem bola. A expectativa interna é que ele volte a treinar normalmente com bola junto ao grupo principal no final de novembro.

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O zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu incômodo na região posterior da coxa direita contra o Fluminense, no dia 18 de outubro, segue em tratamento, com previsão de retorno apenas para as duas últimas rodadas do campeonato. Já o goleiro Gabriel Brazão, que passou por intervenção cirúrgica no ombro, continuará a recuperação no CT Rei Pelé e só atuará na temporada 2027.

A nova preocupação envolve o atacante Barreal, que vinha sendo escalado de forma improvisada na linha defensiva. O jogador pediu substituição contra o Bragantino e realizará exames nesta quarta-feira (4) para constatar se houve ou não lesão no músculo posterior da coxa direita.

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Cuca reforçou que o retorno dos lesionados é uma das prioridades durante este período sem jogos, destacando que o setor defensivo foi o mais castigado por desfalques.

— O aspecto que eu tento melhorar é a volta dos jogadores. Então é a comunhão com o departamento médico que está trabalhando forte, é bom. E nós temos que voltar jogadores. Nós estamos jogando com a defesa praticamente toda mudada em relação ao que era. Desde o goleiro, zagueiro, quarto zagueiro, lateral. As opções diminuem, porque tem muito jogador machucado — completou o comandante alvinegro.

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