Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Entenda planejamento do Santos na Data Fifa e o trabalho para recuperar lesionados

Peixe atuou na última segunda-feira (2) e só volta a campo no dia 18 de novembro, contra o Coritiba, fora de casa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
04/11/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
Cuquinha (lado esquerdo) e Cuca (lado direito), durante treino do Santos nesta terça-feira (3)
Cuquinha (lado esquerdo) e Cuca (lado direito), durante treino do Santos nesta terça-feira (3) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos tem planejado o período de mais de 15 dias sem jogos por conta da Data Fifa. A equipe comandada por Cuca atuou na última segunda-feira (2), na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, e só voltará a campo no dia 18 de novembro, contra o Coritiba, fora de casa.

Para esta primeira semana sem partidas, o planejamento prevê que o elenco realize as atividades com a comissão técnica nesta terça (3), quarta (4) e quinta-feira (5). Na sexta (6), no sábado (7) e no domingo (8), os jogadores do Peixe estarão de folga em razão da pausa da Data Fifa.

continua após a publicidade

Já na próxima semana, a programação estabelece treinos diários, mas com o desfalque do meio-campista Gabriel Bontempo, que estará integrado à Seleção Brasileira para os amistosos da Amarelinha marcados para os dias 14 e 17 de novembro.

O próprio técnico Cuca destacou, após o duelo em Bragança Paulista, que a parada da Data Fifa será fundamental para a equipe trabalhar ajustes e buscar uma arrancada em busca de uma vaga na Libertadores nas últimas quatro rodadas.

continua após a publicidade

— Essa parada na Data Fifa nós vamos treinar. A gente não vai folgar porque a gente só tem jogo daqui a duas semanas. A gente tem que melhorar, final de semana eu dou folga, mas melhorar em todos os sentidos. Quem tem que descansar vai descansar, quem tem que treinar vai treinar mais, para a gente dar uma arrancada nesses últimos quatro jogos — afirmou o treinador.

Parada da Data Fifa é importante para recuperar lesionados

Além de representar um período importante para desenvolver aspectos técnicos e táticos, a pausa servirá para a recuperação de peças lesionadas. Willian Arão, Escobar, Vinícius Lira, Gabriel Brazão e Lucas Veríssimo são os atletas atualmente sob os cuidados do departamento médico.

continua após a publicidade

O volante Willian Arão e o lateral Escobar estão próximos de voltar a trabalhar com o grupo. Ambos sofreram lesão muscular na coxa no confronto contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, e devem ficar à disposição de Cuca para a partida em Curitiba.

O jovem lateral Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, também avançou na recuperação: cumpre transição física e participa de trabalhos físicos no gramado sem bola. A expectativa interna é que ele volte a treinar normalmente com bola junto ao grupo principal no final de novembro.

continua após a publicidade

O zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu incômodo na região posterior da coxa direita contra o Fluminense, no dia 18 de outubro, segue em tratamento, com previsão de retorno apenas para as duas últimas rodadas do campeonato. Já o goleiro Gabriel Brazão, que passou por intervenção cirúrgica no ombro, continuará a recuperação no CT Rei Pelé e só atuará na temporada 2027.

A nova preocupação envolve o atacante Barreal, que vinha sendo escalado de forma improvisada na linha defensiva. O jogador pediu substituição contra o Bragantino e realizará exames nesta quarta-feira (4) para constatar se houve ou não lesão no músculo posterior da coxa direita.

continua após a publicidade

Cuca reforçou que o retorno dos lesionados é uma das prioridades durante este período sem jogos, destacando que o setor defensivo foi o mais castigado por desfalques.

— O aspecto que eu tento melhorar é a volta dos jogadores. Então é a comunhão com o departamento médico que está trabalhando forte, é bom. E nós temos que voltar jogadores. Nós estamos jogando com a defesa praticamente toda mudada em relação ao que era. Desde o goleiro, zagueiro, quarto zagueiro, lateral. As opções diminuem, porque tem muito jogador machucado — completou o comandante alvinegro.

continua após a publicidade
Jogadores do Santos, como Neymar e Arthur, realizando as atividades previstas pela comissão técnica no CT Rei Pelé.
Jogadores do Santos, como Neymar e Arthur, realizando as atividades previstas pela comissão técnica no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)

Santos

Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Há 11 horas
Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)

Santos

Barreal é substituído após pedir para sair e passará por exames médicos nesta quarta-feira (4)

Há 12 horas
Elenco do Santos, incluindo Vinicius Lira, durante atividade física, no treino desta terça-feira (3), no CT Rei Pelé

Santos

Santos treina, e Vinícius Lira avança em transição física no gramado

Há 14 horas
Rodinei durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2).

Santos

Rodinei assume erro por gol contra e afirma que o Santos tem quatro 'finais' pela Libertadores

Há 15 horas
Maurício Maruca

Santos

Maruca defende SAF 100% do Santos no início e prepara projeto para manter Neymar

Há 16 horas
Alexandre Mattos com a equipe durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)

Santos

Mattos aponta erros 'grotescos' da arbitragem e afirma que Santos irá à CBF

Há 17 horas
Mais LANCE!
Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)

Jornalista dá veredito sobre polêmica em Bragantino x Santos

Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Entrevista polêmica de Gabigol após Bragantino x Santos viraliza: 'Arisco'

Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa

Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja

Dois jogadores disputam a bola em campo; um com uniforme preto com logo Red Bull, o outro com uniforme branco com patrocínio agibank.

Especialista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Bragantino x Santos

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira crava erro de arbitragem em RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão

Gabigol com a camisa do Santos

Gabigol rebate pergunta sobre queda de rendimento do Santos e questiona arbitragem após derrota

Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após derrota no Brasileirão

Cinco jogadores do RB Bragantino comemoram no campo à noite, em jogo contra o Santos.

Santos sofre com gol contra e perde para o Bragantino no Brasileirão

Wallace, jogador do Flamengo, celebra gol com braços erguidos, camisa preta com logo Red Bull.Wallace ya comemorando go contra o Santos

Atuação de Wallace Yan em RB Bragantino x Santos viraliza: 'Mais um'

Rodinei e Bernard em Santos e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gol contra de Rodinei vira assunto em Bragantino x Santos: 'Loucura'

Time do Bragantino comemorando gol

Veja os gols da vitória do RB Bragantino sobre o Santos no Brasileirão

Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Bahia, no último sábado (24)

Com quarteto ofensivo, Cuca escala o Santos para enfrentar o RB Bragantino

Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.

Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia