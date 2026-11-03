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Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Peixe e o atleta se pronunciaram sobre o caso e alegaram surpresa durante abordagem policial na balsa; entenda e veja declarações

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/11/2026 17:39
Atualizado há 1 minutos
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Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)
Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O atacante Gustavo Caballero, do Santos, foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, na tarde desta terça-feira (3), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto realizava a travessia da balsa que liga Santos a Guarujá.

Durante a fiscalização, os policiais constataram no sistema que o automóvel conduzido pelo atleta possuía registro de roubo.

Em posicionamento oficial, o Santos confirmou que o jogador foi surpreendido com a situação e conduzido ao distrito policial apenas para formalizar os devidos esclarecimentos. O Peixe declarou confiar no trabalho das autoridades policiais para a apuração completa dos fatos, destacou que o veículo utilizado por Caballero era alugado e afirmou esperar que a locadora responsável colabore com as investigações.

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O próprio jogador também se manifestou via Instagram e por meio de seus advogados. Em suas redes sociais, Caballero declarou ser um erro "absurdo" da locadora, que vinculou a locação do carro com o nome de outra pessoa e de mesma nacionalidade do jogador. Ainda de acordo com a nota do atleta, a terceira pessoa, ao perceber que havia um carro registrado em seu nome, realizou um boletim de ocorrência, o que gerou toda a situação.

Cabellero ainda afirmou que não fez nada de errado e que está muito "chateado" pela exposição. O atleta do Peixe, após todo o ocorrido, foi liberado pela polícia e devolveu o carro à locadora. De acordo com a nota dos advogados do jogador, medidas judiciais serão tomadas contra a empresa que locou o veículo.

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Números de Caballero

Desde que chegou ao Santos, Caballero disputou 26 partidas. Em duas passagens pelo clube, o atacante conta e marcou um gol e distribuiu uma assistência.

O jogador foi emprestado ao Portsmouth de fevereiro de 2026 até junho de 2026 e não teve grande destaque no futebol inglês; o atacante voltou a integrar o elenco da seleção paraguaia na Copa do Mundo. Durante o torneio, entrou em duas partidas e ganhou experiência em uma das principais competições do futebol mundial.

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Nota do Santos sobre o caso

"O Santos FC esclarece, em relação às imagens que circulam nas redes sociais, que o atleta Gustavo Caballero alugou um veículo de uma empresa especializada no setor e foi surpreendido durante uma abordagem policial, na qual foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo.

O jogador foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.

O Clube confia que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas autoridades competentes, com a colaboração da empresa responsável pela locação, e permanece à disposição para contribuir com as investigações."

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Nota do Caballero

"Hoje fui abordado pela Polícia Militar aqui em Santos por causa de um boletim de ocorrência ligado ao carro que eu dirigia. Quero explicar o que aconteceu.

Aluguei o carro na Movida em 31 de agosto de 2026, de forma totalmente regular, com contrato em meu nome. Desde então, vinha pagando tudo em dia, com o meu próprio cartão, que está vinculado ao contrato. Apresentei todos os meus documentos, que foram juntados ao contrato. Mesmo assim, a empresa cadastrou a locação com os dados de outra pessoa, que tem parte do nome igual ao meu, além de também ser de nacionalidade paraguaia. Posso afirmar que foi um erro absurdo, por todas as consequências que trouxe. Essa pessoa viu uma locação em seu nome e registrou a ocorrência, o que é compreensível.

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Os policiais verificaram o erro ainda no local e me liberaram com o carro. Também constataram que eu não tinha consumido bebida alcoólica. Fui muito bem tratado por eles, que entenderam tudo o que realmente tinha acontecido. Em seguida, fui imediatamente à Movida e devolvi o carro, somente neste momento eu recebi o contrato, momento em que pude verificar que o número do documento não batia com o meu, apesar do mesmo nome.

Não fiz nada de errado. Fiquei muito chateado com a exposição, porque meu nome e minha imagem foram envolvidos numa situação que eu não causei. Meus advogados já estão cuidando do caso e vamos buscar na Justiça a reparação pelo que aconteceu.

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Agradeço o carinho de todos que me procuraram e sigo focado no meu trabalho e no Santos."

Nota dos advogados do jogador

"O escritório OCTAVIO ROLIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, neste ato representando GUSTAVO CABALLERO, atleta profissional do Santos Futebol Clube, esclarece os fatos ocorridos na data de hoje.

Em 31 de agosto de 2026, o atleta locou veículo junto à MOVIDA RENT A CAR, mediante contrato por ele firmado e instruído com todos os seus documentos pessoais, e vinha pagando regularmente a locação com cartão de sua própria titularidade.

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A locadora, contudo, por erro grosseiro de cadastro, vinculou o contrato aos dados de terceiro que possui parte do nome idêntica à do atleta e também é de nacionalidade paraguaia. Este, ao tomar conhecimento de locação que jamais contratou, registrou boletim de ocorrência, o que motivou a abordagem do atleta pela Polícia Militar, hoje, em Santos.

A autoridade policial, ao constatar o equívoco e verificar que o atleta não havia consumido bebida alcoólica, o liberou na posse do veículo. Feito isso, o atleta imediatamente devolveu o automóvel à locadora, encerrando o contrato de locação veicular firmado.

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A situação decorre exclusivamente de falha da empresa, que expôs o atleta a constrangimento público e atingiu sua imagem pessoal e profissional. A defesa adotará as medidas judiciais cabíveis para a reparação integral dos danos suportados por seu representante."

Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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