O atacante Gabigol, do Santos, está presente na Vila Belmiro nesta quarta-feira (4) para acompanhar o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O jogador acompanha a partida de um dos camarotes de sua propriedade no estádio santista. O confronto acontece na Baixada Santista, mesmo com o mando de campo pertencendo à equipe tricolor.

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O São Paulo precisou transferir o mando de campo para a Vila Belmiro devido à realização de shows no Morumbis, que impediram a utilização do estádio para o clássico. Com isso, o Santos cedeu sua casa para a realização da partida entre os rivais estaduais.

São Paulo x Corinthians está sendo disputado na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

São Paulo x Corinthians na Vila Belmiro

São Paulo e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra luta contra o rebaixamento e precisa de um resultado positivo para deixar a posição incômoda.

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Antes da partida, a torcida do São Paulo preparou provocações ao Corinthians para o clássico desta quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As manifestações fazem referência à situação do clube alvinegro na tabela e à possibilidade de rebaixamento para a Série B.

Nos arredores da Vila, torcedores tricolores hastearam uma bandeira com a frase "Está chegando a hora", acompanhada de um símbolo de um fantasma com a letra "B" no centro, em alusão à segunda divisão nacional.