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Neymar Pai explica acerto como CEO e mira planejamento: 'Ajudar o Santos'

Oficializado nesta sexta-feira (6), novo dirigente afirma que foco é antecipar a montagem da equipe sem depender da eleição

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
06/11/2026 17:33
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Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira - (Foto: Matheus Belo/Santos FC)
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira - (Foto: Matheus Belo/Santos FC)

Após o Santos confirmar Neymar Pai como novo CEO do clube, com contrato até dezembro de 2026, o empresário concedeu suas primeiras declarações à Santos TV, em vídeo publicado nas redes sociais alvinegras, para explicar os motivos que o levaram a aceitar a função executiva.

De acordo com Neymar Pai, a decisão de assumir o cargo foi motivada pelo objetivo de acelerar o planejamento da equipe para a próxima temporada. O novo dirigente elogiou a base do elenco atual e destacou a urgência de antecipar as decisões estratégicas do futebol, sem esperar o desfecho do cenário político com as eleições presidenciais de dezembro.

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— Essa posição está sendo formada para que a gente possa ajudar o Santos nessa reta final de ano. Para que a gente possa planejar o Santos para o ano que vem, já com as possibilidades que nós temos. Hoje, a gente conseguiu formar um elenco bem possível para estar disputando todos os campeonatos que o Santos tem para o ano seguinte. Então, se você não planejar agora, e ficar esperando decisões políticas, nós não vamos estar pensando no Santos Futebol Clube — declarou Neymar Pai à Santos TV.

Além da gestão executiva como CEO, Neymar Pai também acumulará a presidência do Instituto Meninos da Vila, projeto focado no desenvolvimento de novos talentos e na aproximação institucional com ídolos históricos do clube.

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Cargo de CEO estava vago e Mattos segue no clube

A função de CEO estava em aberto no Santos desde a saída de Pedro Martins, em maio do ano passado. Na nova estrutura, o pai do camisa 10 santista atuará na governança e na integração entre setores estratégicos, englobando o futebol profissional, o departamento comercial, marketing e captação de novos negócios.

Vale reforçar que Alexandre Mattos, diretor executivo de futebol, segue no clube e mantém a condução do dia a dia do departamento profissional.

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Entenda os investimentos de Neymar Pai e da NR Sports no clube

Desde o retorno de Neymar ao Santos, o pai do atacante e a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do camisa 10, vêm participando ativamente de melhorias na infraestrutura e na parte financeira do clube.

Logo no início da atual passagem do atacante, Neymar Pai esteve à frente de melhorias diretas no patrimônio alvinegro, como a modernização do vestiário profissional na Vila Belmiro e reformas nas instalações do CT Rei Pelé. Outra iniciativa conduzida pelo empresário foi o novo a novo estrutura de treinamento dedicado à base e ao futebol feminino. A iniciativa contou com a intermediação do pai de Neymar e prevê um investimento de R$ 8 milhões.

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Na área financeira, a parceria foi determinante para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa decorrente da compra do volante Jean Lucas junto ao Monaco, da França, realizada em 2023. A NR Sports aportou o valor integral para quitar o débito de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e, em contrapartida, o Peixe cedeu seis espaços publicitários no uniforme da equipe.

A atuação conjunta também contempla melhorias no campo de jogo. O Santos tem no planejamento a troca dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé. O projeto envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports.

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Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira - (Foto: Matheus Belo/Santos FC)


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