Santos ou Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre futuro e relembra investida do Palmeiras
Atacante está emprestado pela Raposa
Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, o atacante Gabigol destaca que a situação sobre seu futuro ainda não recebeu contatos de nenhum dos dois clubes sobre seu futuro e que se diverte com as notícias de que o Peixe foi à Belo Horizonte para negociar sua permanência.
– Se estão fazendo, eu não sei. Eu não sei o que vai ser ano que vem – destacou o atacante em entrevista ao ge.
Perguntado se sua preferência é ser feliz no Santos, Gabigol destaca que pode ser feliz em vários lugares.
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– Eu tenho mais dois anos de contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro também é uma equipe muito grande, que está em terceiro no Brasileiro. Eu amo muito o Santos. São muitos fatores que têm que acontecer para as coisas aflorarem. Não conversei nada sobre isso com ninguém do Cruzeiro, com ninguém do Santos – explica.
Enquanto Santos e Cruzeiro não definem o futuro do atleta, Gabigol conta que seu empresário recebeu contatos de equipes de outros países.
– As únicas coisas que acontecem é que o meu empresário às vezes me liga perguntando que teve interesse dos Estados Unidos, interesse da Turquia, "Como é que seria? Ok? Não? Como é que a gente faz? Pode ser? Não pode?". Só isso. Mas não sei o que vai acontecer. Eu juro por Deus. Talvez eu renove o apartamento que moro, não sei se vou atrás de outra casa – conta o atacante.
Investida do Palmeiras por Gabigol
Durante o fim de sua passagem pelo Flamengo, Gabigol teve seu nome ligado a outras equipes, como Palmeiras e Corinthians. No entanto, ele cita que recebeu contato apenas do Alviverde.
– Eles podiam ter o interesse. Poderia, mas aí outro time também tinha. Acabou meu contrato com o Flamengo. O Palmeiras também me procurou. E eu falei que eu não ia para o Palmeiras – revela o atacante que explicou que não jogaria no Verdão por sua identificação com o Flamengo.
– Eu estava no Flamengo, não tem como pensar no Santos estando no Flamengo. É óbvio que todo mundo sabe que o meu carinho pelo Flamengo e pelo Santos são especiais. Como joguei no Cruzeiro, eu não vou jogar nunca no Atlético-MG – justifica.
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