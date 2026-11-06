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Santos ou Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre futuro e relembra investida do Palmeiras

Atacante está emprestado pela Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/11/2026 12:50
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Kaio Jorge comemora gol no Morumbis
Kaio Jorge comemora gol no Morumbis (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, o atacante Gabigol destaca que a situação sobre seu futuro ainda não recebeu contatos de nenhum dos dois clubes sobre seu futuro e que se diverte com as notícias de que o Peixe foi à Belo Horizonte para negociar sua permanência.

– Se estão fazendo, eu não sei. Eu não sei o que vai ser ano que vem – destacou o atacante em entrevista ao ge.

Perguntado se sua preferência é ser feliz no Santos, Gabigol destaca que pode ser feliz em vários lugares.

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– Eu tenho mais dois anos de contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro também é uma equipe muito grande, que está em terceiro no Brasileiro. Eu amo muito o Santos. São muitos fatores que têm que acontecer para as coisas aflorarem. Não conversei nada sobre isso com ninguém do Cruzeiro, com ninguém do Santos – explica.

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Gabigol pelo Cruzeiro
Gabigol tem contrato com Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto Santos e Cruzeiro não definem o futuro do atleta, Gabigol conta que seu empresário recebeu contatos de equipes de outros países.

– As únicas coisas que acontecem é que o meu empresário às vezes me liga perguntando que teve interesse dos Estados Unidos, interesse da Turquia, "Como é que seria? Ok? Não? Como é que a gente faz? Pode ser? Não pode?". Só isso. Mas não sei o que vai acontecer. Eu juro por Deus. Talvez eu renove o apartamento que moro, não sei se vou atrás de outra casa – conta o atacante.

Investida do Palmeiras por Gabigol

Durante o fim de sua passagem pelo Flamengo, Gabigol teve seu nome ligado a outras equipes, como Palmeiras e Corinthians. No entanto, ele cita que recebeu contato apenas do Alviverde.

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– Eles podiam ter o interesse. Poderia, mas aí outro time também tinha. Acabou meu contrato com o Flamengo. O Palmeiras também me procurou. E eu falei que eu não ia para o Palmeiras – revela o atacante que explicou que não jogaria no Verdão por sua identificação com o Flamengo.

– Eu estava no Flamengo, não tem como pensar no Santos estando no Flamengo. É óbvio que todo mundo sabe que o meu carinho pelo Flamengo e pelo Santos são especiais. Como joguei no Cruzeiro, eu não vou jogar nunca no Atlético-MG – justifica.

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