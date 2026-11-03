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Barreal é substituído após pedir para sair e passará por exames médicos nesta quarta-feira (4)

Atacante que vinha atuando como lateral improvisado sentiu dores na posterior da coxa direita e é baixa confirmada para a sequência do Peixe

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
03/11/2026 16:13
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Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)
Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O atacante Álvaro Barreal, que vinha atuando de forma improvisada na lateral do Santos, foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa pelo jovem Rafael Gonzaga, na partida desta segunda-feira (2), contra o Red Bull Bragantino. O argentino pediu para deixar o gramado logo após frear uma arrancada perigosa do time mandante.

De acordo com apuração do Lance!, Barreal esteve no CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira (3) e passará por exames nesta quarta-feira (4) para avaliar a gravidade da lesão. A expectativa do Peixe é que não seja nada grave.

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Logo após a substituição em Bragança Paulista, as câmeras da transmissão oficial da partida flagraram o atleta com expressão de dor, conversando com os companheiros no banco de reservas e levando a mão à região posterior da coxa direita.

Barreal no banco de reservas, levando a mão à posterior da coxa direita.
Barreal no banco de reservas, levando a mão à posterior da coxa direita - (Foto: divulgação / Premiere)
Barreal no banco de reservas, com cara de dor após ser substituído (Foto: divulgação / Premiere)
Barreal no banco de reservas, com cara de dor após ser substituído (Foto: divulgação / Premiere)

Barreal já havia sentido lesão muscular nesta temporada

Esta não é a primeira vez que Barreal lida com problemas musculares no ano. O jogador sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda diante do Palmeiras, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de setembro. Na ocasião, o atleta ficou cerca de um mês entregue à fisioterapia e só retornou aos gramados no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, em 2 de outubro.

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Situação do departamento médico do Santos

O departamento médico alvinegro continua com uma lista considerável de atletas sob cuidados. O volante Willian Arão e o lateral Escobar devem voltar a treinar com bola durante o período da Data Fifa e podem pintar como opções para as rodadas finais da Série A. A situação do zagueiro Lucas Veríssimo inspira mais cuidados, mas o defensor ainda mantém a meta de atuar nas duas últimas partidas do Brasileirão.

A principal novidade da semana foi o lateral-direito Vinícius Lira, que participou de atividades físicas sem bola com o restante do elenco. Formado nas categorias de base do Peixe e com apenas 19 anos, o lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano. Lira segue em fase de transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo, com previsão de treinar com bola até o fim deste mês.

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Já o goleiro Gabriel Brazão segue em processo de recuperação após passar por cirurgia no ombro. O arqueiro evolui bem no tratamento, mas voltará a ser relacionado somente na temporada 2027.

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